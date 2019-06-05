Скільки коштує політична реклама на медіа різних олігархів: космічні цифри

Під час президенських виборів на медіа олігарха Ріната Ахметова секунда політичної реклами була найдорожчою. Вже при старті парламенської кампанії він знизив ціну удвічі, а от Ігор Коломойськиї навпаки – підняв у два рази. Віктор Пінчук плаває десь по середині, ну а найвищі цінники вішає Дмитро Фірташ – деталі у цифрах.

Зрештою секунда найдорожчої політичної реклами на українському телебаченні коштує 2987 гривень.

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Її продає у прайм-тайм телеканал "Інтер". Найдешевша секунда на телеканалі Фірташа коштує 518 гривень.

ТРК "Україна" готова продати секунду політичного часу від 181 гривні до 2829.

А от канал Ігоря Коломойського запропонує найвищу ціну. За секунду політичної реклами на "1+1" доведеться викласти 2250 гривень. А от найнижча ціна в "1+1" є найвищою серед інших телеканалів. Дешевше 900 гривень не купити секунду ефіру.

Канал Петра Порошенка "Прямий" продає найдорожчу секунду за 700 гривень, "СТБ" за 1672, ICTV – 1247, а вартість секунди у прайм-тайм на "Новому каналі" 733 гривень.

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