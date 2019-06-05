Скільки коштує політична реклама на медіа різних олігархів: космічні цифри
Під час президенських виборів на медіа олігарха Ріната Ахметова секунда політичної реклами була найдорожчою. Вже при старті парламенської кампанії він знизив ціну удвічі, а от Ігор Коломойськиї навпаки – підняв у два рази. Віктор Пінчук плаває десь по середині, ну а найвищі цінники вішає Дмитро Фірташ – деталі у цифрах.
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Її продає у прайм-тайм телеканал "Інтер". Найдешевша секунда на телеканалі Фірташа коштує 518 гривень.
ТРК "Україна" готова продати секунду політичного часу від 181 гривні до 2829.
Канал Петра Порошенка "Прямий" продає найдорожчу секунду за 700 гривень, "СТБ" за 1672, ICTV – 1247, а вартість секунди у прайм-тайм на "Новому каналі" 733 гривень.
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