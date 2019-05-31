Скільки грошей на місяць витрачає пересічний українець: цікаві цифри

Мінімальна заробітна плата в Україні у 2019 році становить лише трохи більше за 4 тисяч на місяць. Але реальні потреби та витрати подекуди суттєво відрізняються від мінімуму, який порахував уряд.

У середньому одне українське домогосподарство на продукти харчування витрачає 3495 гривень на місяць.

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У містах цей показник, звісно, відрізняється від середньостатистичного. Тож сім'я, яка живе у місті має витратити до 4222 гривень з однієї людини.

Харчування у селах витрясе з гаманця домогосподарства 2682 гривень. Найбільше українці споживають хліб та хлібопродукти – 16,5%. І ладні витратити на них 599 гривень на місяць.

Окрім хлібу, 495 гривень йде на молоко, сир та яйця. А от алкоголь вартує 141 гривня, тютюнові вироби 229 гривень на місяць.

Комуналка ж висмоктує з кишень українців чи не найбільше – 14,9%, що у грошовому еквіваленті складає 1079 гривень із загальних витрат на місяць. Цікаво, що відпочинок прирівнюється до споживання алкоголю і коштує 142 гривні.

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