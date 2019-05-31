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      Сколько денег в месяц тратит обычный украинец: интересные цифры

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      Минимальная заработная плата в Украине в 2019 году составляет лишь чуть больше 4 тысяч в месяц. Но реальные потребности и расходы порой существенно отличаются от минимума, который посчитало правительство.

      В среднем одно украинское домохозяйство на продукты питания тратит 3495 гривен в месяц.

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      В городах этот показатель, конечно, отличается от среднестатистического. Поэтому семья, которая живет в городе, должна потратить до 4222 гривен с одного человека.

      Питание в селах вытрясет из кошелька домохозяйства 2682 гривен. Больше всего украинцы потребляют хлеб и хлебопродукты – 16,5%. И готовы потратить на них 599 гривен в месяц. 

      Кроме хлеба, 495 гривен идет на молоко, сыр и яйца. А вот алкоголь стоит 141 гривну, табачные изделия – 229 гривен в месяц.

      Коммуналка же высасывает из карманов украинцев больше всего – 14,9%, что в денежном эквиваленте составляет 1079 гривен из общих расходов в месяц. Интересно, что отдых приравнивается к потреблению алкоголя и стоит 142 гривны.

      Полный выпуск программы "Вести.UA" смотрите здесь.

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      Теги: Новости Украины Социологическое исследование исследования Деньги
      Источник: 24 канал
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