Сколько денег в месяц тратит обычный украинец: интересные цифры
Минимальная заработная плата в Украине в 2019 году составляет лишь чуть больше 4 тысяч в месяц. Но реальные потребности и расходы порой существенно отличаются от минимума, который посчитало правительство.
В среднем одно украинское домохозяйство на продукты питания тратит 3495 гривен в месяц.
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В городах этот показатель, конечно, отличается от среднестатистического. Поэтому семья, которая живет в городе, должна потратить до 4222 гривен с одного человека.
Питание в селах вытрясет из кошелька домохозяйства 2682 гривен. Больше всего украинцы потребляют хлеб и хлебопродукты – 16,5%. И готовы потратить на них 599 гривен в месяц.
Кроме хлеба, 495 гривен идет на молоко, сыр и яйца. А вот алкоголь стоит 141 гривну, табачные изделия – 229 гривен в месяц.
Коммуналка же высасывает из карманов украинцев больше всего – 14,9%, что в денежном эквиваленте составляет 1079 гривен из общих расходов в месяц. Интересно, что отдых приравнивается к потреблению алкоголя и стоит 142 гривны.
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