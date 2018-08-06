Сколько стоит поступление в университет в Хмельницком: полиция разоблачила взяточника

Оперативники задокументировали коррупционные действия руководителя одного из учебных заведений Хмельницкой области. Работник сферы образования требовал девять тысяч гривен за содействие в поступлении абитуриента в учебное заведение.

Об этом сообщил Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

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Речь идет о поступлении на дневную форму обучения по государственному заказу. Педагог-взяточник требовал у матери абитуриентки средства, но женщина не поддалась, а пожаловалась в полицию. В понедельник, 6 августа, во время получения неправомерной выгоды работника образования задержали правоохранители.



Факт преступных действий задокументирован оперативниками

Уголовное производство открыто в соответствии с УК за "Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом". Педагогу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, а также с конфискацией имущества.



Деньги, которые получил педагог – теперь вещественное доказательство в уголовном производстве

Напомним, 24 июля следователи Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области совместно с оперативниками Управления защиты экономики разоблачили противоправную деятельность заведующего кафедрой Черновицкого Национального университета. Поступление в учебное заведение должно было стоить абитуриенту 700 долларов США.