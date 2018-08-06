16:02
6 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
27°C 19°C
  • вівторок
    25°C 17°C
  • середа
    26°C 15°C
  • четвер
    26°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СПЕКА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Бойові підрозділи Ісуса. Агент "Космос"
Вєсті Кремля
18:59, 4 серпня
Вєсті.UA. Жир. Скарби Порошенка. Казкарка Бондаренко
Вєсті.UA
18:45, 4 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Кримінальні новини
СПЕКА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Скільки коштує вступ до університету у Хмельницькому: поліція викрила хабарника

434 Читать новость на русском
Скільки коштує вступ до університету у Хмельницькому
Скільки коштує вступ до університету у Хмельницькому / Фото з відкритих джерел

Оперативники задокументували корупційні дії керівника одного з навчальних закладів Хмельницької області. Працівник сфери освіти вимагав дев'ять тисяч гривень сприяння у вступф абітурієнта до навчального закладу.

Про це повідомив Департамент захисту економіки Національної поліції України.

Читайте також: Кримінальний ранок у Дніпрі: підстаркуватий пранкер, граната і героїзм поліцейського

Мова йде про вступ на денну форму навчання за державним замовленням. Педагог-хабарник вимагав у матері абітурієнтки кошти, та жінка не піддалась, а поскаржилась до поліції. У понеділок, 6 серпня, під час одержання неправомірної вигоди працівника освіти затримали правоохоронці.


Факт злочинних дій задокументовано оперативниками

Кримінальне провадження відкрито відповідно до ККУ за "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою". Освітянину загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, а також з конфіскацією майна.


Гроші, які отримав педагог – тепер речовий доказ у кримінальному провадженні

Нагадаємо, 24 липня слідчі Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області спільно з оперативниками Управління захисту економіки викрили протиправну діяльність завідувача кафедри Чернівецького Національного університету. Вступ до навчального закладу мав коштувати абітурієнту 700 доларів США.

Теги: Кримінальні новини Хабар Освіта Новини Хмельницького Поліція
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
У Росії по-звірячому вбили відомого актора, який намагався змінити стать, – ЗМІ
 31 березня , 17:52
У Росії зарізали популярного музиканта Дмитра Калініна
 4 січня , 23:51
Ревнивий чоловік у Києві шваброю забив свою дружину до смерті
 21 листопада 2017 , 17:05
В Італії з ножами напали на вболівальників київського "Динамо"
 23 листопада 2016 , 15:08
Міліція відкрила понад 400 проваджень про порушення на місцевих виборах
 28 жовтня 2015 , 17:20
Суд може зайнятися "чорною бухгалтерією" регіоналів уже в жовтні
 30 вересня 2016 , 19:25
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук