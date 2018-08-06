Скільки коштує вступ до університету у Хмельницькому: поліція викрила хабарника

Оперативники задокументували корупційні дії керівника одного з навчальних закладів Хмельницької області. Працівник сфери освіти вимагав дев'ять тисяч гривень сприяння у вступф абітурієнта до навчального закладу.

Про це повідомив Департамент захисту економіки Національної поліції України.

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Мова йде про вступ на денну форму навчання за державним замовленням. Педагог-хабарник вимагав у матері абітурієнтки кошти, та жінка не піддалась, а поскаржилась до поліції. У понеділок, 6 серпня, під час одержання неправомірної вигоди працівника освіти затримали правоохоронці.



Факт злочинних дій задокументовано оперативниками

Кримінальне провадження відкрито відповідно до ККУ за "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою". Освітянину загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, а також з конфіскацією майна.



Гроші, які отримав педагог – тепер речовий доказ у кримінальному провадженні

Нагадаємо, 24 липня слідчі Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області спільно з оперативниками Управління захисту економіки викрили протиправну діяльність завідувача кафедри Чернівецького Національного університету. Вступ до навчального закладу мав коштувати абітурієнту 700 доларів США.