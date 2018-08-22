Сколько стоит военный парад на День Независимости: у Минобороны нет ответа

В Министерстве обороны Украины утверждают, что ведомство не выделяло дополнительных средств на проведение военного парада ко Дню Независимости 24 августа в центре Киева.

Об этом в комментарии "Украинской правде" рассказал пресс-секретарь Минобороны Александр Мотузяник.

"Этих средств никто не считал... Сколько ушло средств на горюче-смазочные материалы, на командировки военных, на их проживание, на форму – такой информации у нас нет", – сказал он.

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Мотузяник пояснил, что для проведения парада задействовано много структур и каждая вносит долю по собственной смете.

К слову, чтобы предупредить провокации ко Дню Независимости, с 22 августа в Киеве и регионах в усиленном режиме заработали антиконфликтные группы, кинологи, взрывотехники и другие подразделения Нацполиции.