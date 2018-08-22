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Скільки коштує військовий парад на День Незалежності: у Міноборони немає відповіді

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Парад до Дня Незалежності України
Парад до Дня Незалежності України / Ілюстративне фото

У Міністерстві оборони України переконують, що відомство не виділяло додаткових коштів для проведення військового параду до Дня Незалежності 24 серпня у центрі Києва.

Про це в коментарі "Українській правді" розповів речник Міноборони Олександр Мотузяник.

"Цих коштів ніхто не рахував… Скільки пішло коштів на паливно-мастильні матеріали, на відрядження військових, на їх проживання, на форму –п такої інформації у нас немає", - сказав він.

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Мотузяник пояснив, що до проведення параду задіяно багато структур і кожна вносить частку за власним кошторисом.

До слова, аби попередити провокації до Дня Незалежності, з 22 серпня у Києві та регіонах у посиленому режимі запрацювали антиконфліктні групи, кінологи, вибухотехніки та інші підрозділи Нацполіції.

Теги: Новини України День Незалежності Гроші Міністерство оборони України
Джерело: 24 Канал
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