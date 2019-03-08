Сколько стоят цветы к 8 марта: цены в Киеве и Львове

В Международный женский день 8 марта прекрасная половина человечества получает немало поздравлений и подарков, самыми популярными среди которых являются цветы. Улицы городов переполнены продавцами с букетами на любой вкус и кошелек.

8 марта – не только любимый праздник женщин, но и рай для продавцов цветов. Именно в этот день их цена самая высокая в году. Поэтому, флористы стараются подобрать особенный букет каждому мужчине, ведь цветы – универсальный подарок для любимой женщины, любящей мамы, сестры, дочери, подруги.

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Несмотря на высокие цены, спрос на цветы бешеный, заметили журналисты 24 канала. Из-за ажиотажа, желающие приобрести букет вынуждены выстраиваться в огромные очереди.



Букеты на 8 марта

Самыми популярными цветами, которые покупают мужчины в Украине на 8 марта, традиционно остаются тюльпаны. Кроме них, в магазинах и на рынках продают розы, мимозу, герберы, нарциссы, гвоздики и тому подобное. Среди огромного ассортимента цветов и вазоны, которые не завянут через несколько дней, а будут долго стоять и радовать красотой.

Сколько стоят цветы в Киеве?

Розы – от 40 до 70 гривен за штуку;

Тюльпаны – от 20-25 гривен за штуку;

Подснежники – от 30-35 гривен за букетик;

Букет весенних цветов – от 300 гривен.

Сколько стоят цветы во Львове?

Розы – от 25-30 гривен за штуку;

Тюльпаны – от 15-20 гривен за штуку;

Подснежники – от 25 гривен за букетик;

Герберы – от 30 гривен за штуку;

Букет весенних цветов – от 250 до 400 гривен;

Орхидея фаленопсис в горшке – от 250 гривен.

Однако, такие высокие цены на цветы продержатся лишь несколько дней – до конца выходных. Как отмечают продавцы, уже с начала следующей недели – 11-12 марта пройдет цветочный бум и их стоимость снизится как минимум на 5-10 гривен за штуку.



Продавцы цветов во Львове 8 марта