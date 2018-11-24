Сколько стран признали Голодомор геноцидом украинцев: Порошенко озвучил количество

На сегодня около тридцати стран признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Во время трагедии от голода умерло почти 4 миллиона украинцев.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в память жертв голодоморов.

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Глава государства отметил, что с каждым годом расширяется круг стран, которые признают Голодомор геноцидом украинского народа.

Уже около трех десятков государств дали надлежащую оценку этой человеческой трагедии. Только за последнее время приняты важные решения Сенатом США и Ассамблеей Португальской Республики. Имеем надлежащее чествование памяти жертв Голодомора на уровне международных организаций, таких как ООН, Европейский парламент, ЮНЕСКО, ОБСЕ, Парламентская ассамблея Совета Европы,

– заявил Порошенко.

Президент подчеркнул, что рассчитывает на широкую поддержку проекта декларации ООН к 85-й годовщине Голодомора.

"Призываю наших партнеров поддержать и присоединиться к соавторам декларации", – добавил Порошенко.

З кожним роком розширюється коло країн, які визнають Голодомор геноцидом українського народу. Вже близько трьох десятків держав надали належну оцінку цій людській трагедії. Лише за останній час ухвалені важливі рішення Сенатом США та Асамблеєю Португальської Республіки. — Петро Порошенко (@poroshenko) 24 ноября 2018 г.

Что такое Голодомор в Украине?

Акт геноцида украинского народа, организованный руководством ВКП(б) и правительством СССР в 1932-1933 годах путем создания искусственного массового голода. Это привело к смерти от голода 3 миллионов 941 тысячи человек. Голодомор был вызван сознательными и целенаправленными мерами высшего руководства СССР и УССР во главе с Иосифом Сталиным. Был рассчитан на подавление украинского национально-освободительного движения и физическое уничтожение части украинских крестьян.

Смотрите видео с главными фактами о Голодоморе в Украине: