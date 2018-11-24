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      ГОЛОДОМОР ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      ГОЛОДОМОР ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Скільки країн визнали Голодомор геноцидом українців: Порошенко озвучив кількість

      355 Читать новость на русском
      Близько 30 країн визнали Голодомор геноцидом українського народу
      Близько 30 країн визнали Голодомор геноцидом українського народу / Фото з відкритих джерел

      На сьогодні близько тридцяти країн визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Під час трагедії від голоду померло майже 4 мільйони українців.

      Про це заявив Президент України Петро Порошенко на вшануванні пам'яті жертв голодоморів.

      Читайте також: Історія Голодомору: чому знищували українців

      Глава держави зазначив, що з кожним роком розширюється коло країн, які визнають Голодомор геноцидом українського народу.

      Вже близько трьох десятків держав дали належну оцінку цій людській трагедії. Тільки за останній час прийняті важливі рішення Сенатом США та Асамблеєю Португальської Республіки. Маємо належне вшанування пам'яті жертв Голодомору на рівні міжнародних організацій, таких як ООН, Європейський парламент, ЮНЕСКО, ОБСЄ, Парламентська асамблея Ради Європи,
      – заявив Порошенко.

      Президент наголосив, що розраховує на широку підтримку проекту декларації ООН до 85-ї річниці Голодомору.

      "Закликаю наших партнерів підтримати і приєднатися до співавторів декларації", – додав Порошенко.

       

      Що таке Голодомор в Україні?Акт геноциду українського народу, організований керівництвом ВКП(б) та урядом СРСР у 1932-1933 роках шляхом створення штучного масового голоду. Це призвело до смерті від голоду 3 мільйонів 941 тисячі людей. Голодомор був викликаний свідомими і цілеспрямованими заходами вищого керівництва СРСР та УСРР на чолі з Йосипом Сталіним. Був розрахований на придушення українського національно-визвольного руху і фізичне знищення частини українських селян.

      Дивіться відео з головними фактами про Голодомор в Україні:

       

      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Історія Голодомор
      Джерело: 24 Канал
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