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      Сколько страны НАТО тратят на вооружение: впечатляющая сумма

      66 Читати новину українською
      Сколько страны НАТО тратят на вооружение: впечатляющая сумма
      / Фото из открытых источников

      Страны-члены НАТО в 2018 году потратят на вооружение, его разработку и испытания свыше 250 миллиардов долларов. Также в этом году значительно увеличилась сумма инвестиций от европейских союзников.

      Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, пишет ТАСС.

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      Такие цифры Столтенберг озвучил во время промышленного форума НАТО в Берлине.

      Фактически в этом году союзники по НАТО, как ожидается, потратят более 250 миллиардов долларов на основное оборудование и связанные с этим исследования и разработки,
      – сказал он.

      При этом, по словам Столтенберга, европейские союзники "осуществят инвестиции на более 60 миллиардов". Эта сумма больше на 10 миллиардов по сравнению с прошлым годом.

      "И в ближайшие годы ожидается еще больше", – отметил генсек.

      К слову, Президент Франции Эммануэль Макрон призывает европейские страны приготовиться к защите от России, Китая и США. Он также подчеркнул, что европейские страны не смогут защититься без единой армии.

      Теги: Новости политики НАТО Оружие
      Источник: 24 Канал
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