Сколько страны НАТО тратят на вооружение: впечатляющая сумма

Страны-члены НАТО в 2018 году потратят на вооружение, его разработку и испытания свыше 250 миллиардов долларов. Также в этом году значительно увеличилась сумма инвестиций от европейских союзников.

Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, пишет ТАСС.

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Такие цифры Столтенберг озвучил во время промышленного форума НАТО в Берлине.

Фактически в этом году союзники по НАТО, как ожидается, потратят более 250 миллиардов долларов на основное оборудование и связанные с этим исследования и разработки,

– сказал он.

При этом, по словам Столтенберга, европейские союзники "осуществят инвестиции на более 60 миллиардов". Эта сумма больше на 10 миллиардов по сравнению с прошлым годом.

"И в ближайшие годы ожидается еще больше", – отметил генсек.

К слову, Президент Франции Эммануэль Макрон призывает европейские страны приготовиться к защите от России, Китая и США. Он также подчеркнул, что европейские страны не смогут защититься без единой армии.