Сколько суббот пришлось бы отработать из-за карантина

Бывший министр Дмитрий Дубилет предложил идею ввести 6-дневную рабочую неделю, чтобы отработать карантин. 24 канал попытался подсчитать, сколько суббот пришлось бы работать в таком случае.

Пока не известны сколько времени продлится карантин, но пока что Кабмин решил продлить его до 24 апреля 2020 года.

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Если 6-дневная рабочая неделя будет введена сразу после окончания карантина, то есть 24 апреля (это пятница), то отрабатывать по субботам пришлось бы с 1 мая. 6-дневные рабочие недели продолжались бы почти 7 месяцев, до 21 ноября 2020 года. Украинцы за это время отработают 30 суббот.

Карантин в Украине: коротко