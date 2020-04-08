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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Сколько суббот пришлось бы отработать из-за карантина

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      6-дневная рабочая неделя: да или нет / internethaber.com

      Бывший министр Дмитрий Дубилет предложил идею ввести 6-дневную рабочую неделю, чтобы отработать карантин. 24 канал попытался подсчитать, сколько суббот пришлось бы работать в таком случае.

      Пока не известны сколько времени продлится карантин, но пока что Кабмин решил продлить его до 24 апреля 2020 года.

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      Если 6-дневная рабочая неделя будет введена сразу после окончания карантина, то есть 24 апреля (это пятница), то отрабатывать по субботам пришлось бы с 1 мая. 6-дневные рабочие недели продолжались бы почти 7 месяцев, до 21 ноября 2020 года. Украинцы за это время отработают 30 суббот.

      Карантин в Украине: коротко

      • Карантин на всей территории Украины из-за пандемии коронавируса ввели 12 марта. Сначала он должен был продлиться до 3 апреля, однако впоследствии его продлили до 24 апреля.
      • Закрыты непродовольственные рынки, ТРЦ, заведения общественного питания, кинотеатры, фитнес-клубы и салоны красоты.
      • С 25 марта во всех регионах Украины ввели режим чрезвычайной ситуации.
      • Верховная Рада 17 марта усилила ответственность, чтобы предотвращать случаи умышленного заражения населения коронавирусом и распространения болезни.
      • От 16 марта на территорию Украины запрещен въезд иностранцев, а от 17 марта ограничено международное пассажирское авиа-, железнодорожное и автобусное сообщение.
      • 27 марта Украина полностью закрыла свои границы для пассажирских перевозок.
      • Люди, которые посещали странах/регионах с местами передачей вируса в обществе в соответствии с ситуационных отчетов ВОЗ, должны находиться на обсервации в течение 14 дней с целью недопущения заноса новых случаев болезни на территорию Украины.
      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Работа Дмитрий Дубилет – новости
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