Сколько суббот пришлось бы отработать из-за карантина
Бывший министр Дмитрий Дубилет предложил идею ввести 6-дневную рабочую неделю, чтобы отработать карантин. 24 канал попытался подсчитать, сколько суббот пришлось бы работать в таком случае.
Пока не известны сколько времени продлится карантин, но пока что Кабмин решил продлить его до 24 апреля 2020 года.
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Если 6-дневная рабочая неделя будет введена сразу после окончания карантина, то есть 24 апреля (это пятница), то отрабатывать по субботам пришлось бы с 1 мая. 6-дневные рабочие недели продолжались бы почти 7 месяцев, до 21 ноября 2020 года. Украинцы за это время отработают 30 суббот.
Карантин в Украине: коротко
- Карантин на всей территории Украины из-за пандемии коронавируса ввели 12 марта. Сначала он должен был продлиться до 3 апреля, однако впоследствии его продлили до 24 апреля.
- Закрыты непродовольственные рынки, ТРЦ, заведения общественного питания, кинотеатры, фитнес-клубы и салоны красоты.
- С 25 марта во всех регионах Украины ввели режим чрезвычайной ситуации.
- Верховная Рада 17 марта усилила ответственность, чтобы предотвращать случаи умышленного заражения населения коронавирусом и распространения болезни.
- От 16 марта на территорию Украины запрещен въезд иностранцев, а от 17 марта ограничено международное пассажирское авиа-, железнодорожное и автобусное сообщение.
- 27 марта Украина полностью закрыла свои границы для пассажирских перевозок.
- Люди, которые посещали странах/регионах с местами передачей вируса в обществе в соответствии с ситуационных отчетов ВОЗ, должны находиться на обсервации в течение 14 дней с целью недопущения заноса новых случаев болезни на территорию Украины.
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