Скільки субот довелося б відпрацювати через карантин

Колишній міністр Дмитро Дубілет запропонував ідею ввести 6-денний робочий тиждень, щоб відпрацювати карантин. 24 канал спробував підрахувати, скільки субот довелося б працювати у такому випадку.

Наразі не відомом скільки часу триватиме карантин, але поки Кабмін вирішив продовжити його до 24 квітня 2020 року.

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Якщо 6-денний робочий тиждень буде запроваджено одразу після закінчення карантину, тобто 24 квітня (це п’ятниця), то відпрацьовувати по суботах довелось б з 1 травня. 6-денні робочі тижні тривали б майже 7 місяців, до 21 листопада 2020 року. Українці за цей час відпрацюють 30 субот.

Карантин в Україні: коротко