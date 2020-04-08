Скільки субот довелося б відпрацювати через карантин
Колишній міністр Дмитро Дубілет запропонував ідею ввести 6-денний робочий тиждень, щоб відпрацювати карантин. 24 канал спробував підрахувати, скільки субот довелося б працювати у такому випадку.
Наразі не відомом скільки часу триватиме карантин, але поки Кабмін вирішив продовжити його до 24 квітня 2020 року.
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Якщо 6-денний робочий тиждень буде запроваджено одразу після закінчення карантину, тобто 24 квітня (це п’ятниця), то відпрацьовувати по суботах довелось б з 1 травня. 6-денні робочі тижні тривали б майже 7 місяців, до 21 листопада 2020 року. Українці за цей час відпрацюють 30 субот.
Карантин в Україні: коротко
- Карантин на всій території України через пандемію коронавірусу запровадили 12 березня. Спершу він мав протривати до 3 квітня, однак згодом його продовжили до 24 квітня.
- Закриті непродовольчі ринки, ТРЦ, заклади громадського харчування, кінотеатри, фітнес-клуби і салони краси.
- З 25 березня в усіх регіонах України ввели режим надзвичайної ситуації.
- Верховна Рада 17 березня посилила відповідальність, щоб запобігати випадкам навмисного зараження населення коронавірусом і поширення хвороби.
- Від 16 березня на територію України заборонено в’їзд іноземців, а від 17 березня обмежене міжнародне пасажирське авіа-, залізничне та автобусне сполучення.
- 27 березня Україна повністю закрила свої кордони для пасажирських перевезень.
- Люди, які відвідували країни/регіони з місцевою передачею вірусу в громаді відповідно до ситуаційних звітів ВООЗ, повинні перебувати на обсервації впродовж 14 днів з метою недопущення занесення нових випадків хвороби на територію України.
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