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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Скільки субот довелося б відпрацювати через карантин

      - Читать новость на русском
      6-денний робочий тиждень: так чи ні / internethaber.com

      Колишній міністр Дмитро Дубілет запропонував ідею ввести 6-денний робочий тиждень, щоб відпрацювати карантин. 24 канал спробував підрахувати, скільки субот довелося б працювати у такому випадку.

      Наразі не відомом скільки часу триватиме карантин, але поки Кабмін вирішив продовжити його до 24 квітня 2020 року.

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      Якщо 6-денний робочий тиждень буде запроваджено одразу після закінчення карантину, тобто 24 квітня (це п’ятниця), то відпрацьовувати по суботах довелось б з 1 травня. 6-денні робочі тижні тривали б майже 7 місяців, до 21 листопада 2020 року. Українці за цей час відпрацюють 30 субот.

      Карантин в Україні: коротко

      • Карантин на всій території України через пандемію коронавірусу запровадили 12 березня. Спершу він мав протривати до 3 квітня, однак згодом його продовжили до 24 квітня.
      • Закриті непродовольчі ринки, ТРЦ, заклади громадського харчування, кінотеатри, фітнес-клуби і салони краси.
      • З 25 березня в усіх регіонах України ввели режим надзвичайної ситуації.
      • Верховна Рада 17 березня посилила відповідальність, щоб запобігати випадкам навмисного зараження населення коронавірусом і поширення хвороби.
      • Від 16 березня на територію України заборонено в’їзд іноземців, а від 17 березня обмежене міжнародне пасажирське авіа-, залізничне та автобусне сполучення.
      • 27 березня Україна повністю закрила свої кордони для пасажирських перевезень.
      • Люди, які відвідували країни/регіони з місцевою передачею вірусу в громаді відповідно до ситуаційних звітів ВООЗ, повинні перебувати на обсервації впродовж 14 днів з метою недопущення занесення нових випадків хвороби на територію України.
      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Робота Дмитро Дубілет – новини
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