Сколько тратят украинцы за границей: впечатляющие цифры

84 354 – такое количество покупок картами совершили украинцы в Польше. Это 11% от всех покупок украинцев в мире, которые были оплачены картами.

Средняя сумма транзакции 638 гривен. В общем, это 54 миллиона гривен.

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В пятерку стран-лидеров по количеству трансакций вошла и Россия – 5%.



Россия вошла в 5 лидеров среди покупок украинцев

Бесспорным лидером по объемам покупок, оплаченных картой остается Италия. Доля карточных расчетов по объемам в этой стране составила 15% от общих расходов украинцев за рубежом.



Первой в этом рейтинге является Италия

Средняя сумма сделки на Апеннинах (горы в Италии) – 4160 гривен.

Во Франции украинцы в среднем тратили 3,4 тысячи гривен. Далее следуют Германия (2,9 тысячи) и Испания (2,2 тысячи гривен).



Расходы украинцев в Германии и Испании

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