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      Сколько тратят украинцы за границей: впечатляющие цифры

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      84 354 – такое количество покупок картами совершили украинцы в Польше. Это 11% от всех покупок украинцев в мире, которые были оплачены картами.

      Средняя сумма транзакции 638 гривен. В общем, это 54 миллиона гривен.

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      В пятерку стран-лидеров по количеству трансакций вошла и Россия – 5%.

      Росія увійшла до 5 лідерів серед покупок українців
      Россия вошла в 5 лидеров среди покупок украинцев

      Бесспорным лидером по объемам покупок, оплаченных картой остается Италия. Доля карточных расчетов по объемам в этой стране составила 15% от общих расходов украинцев за рубежом.

      Першою у цьому рейтингу є Італія
      Первой в этом рейтинге является Италия

      Средняя сумма сделки на Апеннинах (горы в Италии) – 4160 гривен.

      Во Франции украинцы в среднем тратили 3,4 тысячи гривен. Далее следуют Германия (2,9 тысячи) и Испания (2,2 тысячи гривен).

      Витрати українців у Німеччині та Іспанії
      Расходы украинцев в Германии и Испании

      Полный выпуск программы "Вести.UA" смотрите здесь.

      Теги: Новости Украины Новости России Деньги Новости Польши
      Источник: 24 канал
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