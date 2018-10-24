Скільки витрачають українці за кордоном: вражаючі цифри
84 354 – таку кількість покупок картками здійснили українці в Польщі. Це 11% від усіх покупок українців у світі, що були оплачені картками.
Середня сума транзакції 638 гривень. Загалом, це 54 мільйони гривень.
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До п'ятірки країн-лідерів за кількістю трансакцій увійшла й Росія – 5%.
Росія увійшла до 5 лідерів серед покупок українців
Безперечним лідером за обсягами покупок, сплачених карткою залишається Італія. Частка карткових розрахунків за обсягами у цій країні склала 15% від загальних витрат українців за кордоном.
Першою у цьому рейтингу є Італія
Середня сума трансакції на Апенінах (гори в Італї) – 4 160 гривень.
У Франції українці в середньому витрачали 3,4 тисячі гривень. Далі йдуть Німеччина (2,9 тисячі) та Іспанія (2,2 тисячі гривень).
Витрати українців у Німеччині та Іспанії