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      Скільки витрачають українці за кордоном: вражаючі цифри

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      84 354 – таку кількість покупок картками здійснили українці в Польщі. Це 11% від усіх покупок українців у світі, що були оплачені картками.

      Середня сума транзакції 638 гривень. Загалом, це 54 мільйони гривень.

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      До п'ятірки країн-лідерів за кількістю трансакцій увійшла й Росія – 5%.

      Росія увійшла до 5 лідерів серед покупок українців
      Росія увійшла до 5 лідерів серед покупок українців

      Безперечним лідером за обсягами покупок, сплачених карткою залишається Італія. Частка карткових розрахунків за обсягами у цій країні склала 15% від загальних витрат українців за кордоном.

      Першою у цьому рейтингу є Італія
      Першою у цьому рейтингу є Італія

      Середня сума трансакції на Апенінах (гори в Італї) – 4 160 гривень.

      У Франції українці в середньому витрачали 3,4 тисячі гривень. Далі йдуть Німеччина (2,9 тисячі) та Іспанія (2,2 тисячі гривень).

      Витрати українців у Німеччині та Іспанії
      Витрати українців у Німеччині та Іспанії

      Повний випуск програми "Вєсті.UA" дивіться тут.

      Теги: Новини України Новини Росії Гроші Новини Польщі
      Джерело: 24 канал
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