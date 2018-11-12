Сколько убытков государству нанесла горно-химическая компания? Ответы – в "Деле детектива"

Смотрите программу "Дело детектива" на 24 канале в 22:30. Гость выпуска — детектив НАБУ Елена, которая будет отвечать на острые и неудобные вопросы.

"Дело детектива" – беспрецедентный проект на украинском телевидении. Читайте также: Экс-министр экономики обвинил в своей отставке прежнее руководство Администрации Президента Впервые зритель из первоисточников узнает, как прибыльная ПАО "Горно-химическая компания" нанесла государству ущерб на 300 миллионов гривен, и как это дело расследовало НАБУ. Как расследуют дела коррупции на прибыльных предприятиях – смотрите анонс программы: