Сколько убытков государству нанесла горно-химическая компания? Ответы – в "Деле детектива"
Смотрите программу "Дело детектива" на 24 канале в 22:30. Гость выпуска — детектив НАБУ Елена, которая будет отвечать на острые и неудобные вопросы.
"Дело детектива" – беспрецедентный проект на украинском телевидении.
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Впервые зритель из первоисточников узнает, как прибыльная ПАО "Горно-химическая компания" нанесла государству ущерб на 300 миллионов гривен, и как это дело расследовало НАБУ.
Как расследуют дела коррупции на прибыльных предприятиях – смотрите анонс программы:
Источник: 24 канал
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