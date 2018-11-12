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      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Сколько убытков государству нанесла горно-химическая компания? Ответы – в "Деле детектива"

      35 Читати новину українською
      Дело детектива
      Дело детектива / 24 канал

      Смотрите программу "Дело детектива" на 24 канале в 22:30. Гость выпуска — детектив НАБУ Елена, которая будет отвечать на острые и неудобные вопросы.

      "Дело детектива" – беспрецедентный проект на украинском телевидении.

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      Впервые зритель из первоисточников узнает, как прибыльная ПАО "Горно-химическая компания" нанесла государству ущерб на 300 миллионов гривен, и как это дело расследовало НАБУ.

      Как расследуют дела коррупции на прибыльных предприятиях – смотрите анонс программы:

       

      Теги: Новости Украины НАБУ Министерство экономического развития и торговли химическая промышленость угольная промышленность
      Источник: 24 канал
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