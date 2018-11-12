Скільки збитків державі завдала гірничо-хімічна компанія? Відповіді – у "Справі детектива"

Дивіться програму "Справа детектива" на 24 каналі о 22:30. Гість випуску — детектив НАБУ Олена, яка відповідатиме на гострі та незручні питання.

"Справа детектива" – безпрецедентний проект на українському телебаченні. Читайте також: Екс-міністр економіки звинуватив у своїй відставці колишнє керівництво Адміністрації Президента Вперше глядач із першоджерел дізнається, як прибуткова ПАТ "Гірничо-хімічна компанія" завдала державі збитків на 300 мільйонів гривень, та як цю справу розслідувало НАБУ. Як розслідують справи корупції на прибуткових підприємствах – дивіться анонс програми: