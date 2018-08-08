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Сколько Украина собрала зерна: официальные данные на 8 августа

184 Читати новину українською
Жатва
Жатва / slk.kh.ua

По состоянию на 8 августа, сбор ранних зерновых и зернобобовых культур проведен на площади 8,9 млн. га (91% к прогнозу) при урожайности 34,3 ц/га, намолочено 30,7 миллионов тонн зерна нового урожая.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики.

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По сообщению Министерства аграрной политики и продовольствия Украины на его сайте, в разрезе культур собрано: озимой пшеницы – 22,8 миллионов тонн из 6,1 миллиона гектаров (95% прогноза) при урожайности 37,4 центнеров на гектар, яровой пшеницы – 285 тысяч тонн из 87 тысяч гектаров (44%) при урожайности 32,9 центнеров на гектар.

Озимого ячменя – 3 тонн из 865 тысяч гектаров (99%) при урожайности 35 центнеров на гектар, ярового ячменя – 3,4 миллиона тонн из 1,3 миллиона гектаров (82%) при урожайности 25,5 центнеров на гектар, гороха – 737 тысяч тонн из 406 тысяч гектаров (94%) при урожайности 18,1 центнеров на гектар.

Кроме того, собрано 278 тысяч тонн ржи из 107 тысяч гектаров (72%) при прогнозе по урожайности 26,1 центнеров на гектар и 151 тысяч тонн овса из 68 тысяч тонн (34%).

Отмечается, что урожай зерновых в Украине в 2017 году составил 61,3 миллионов тонн.

Теги: Новости Украины Сельское хозяйство зерно Министерство агрополитики
Источник: 24 Канал
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