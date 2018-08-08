Скільки Україна зібрала зерна: офіційні дані на 8 серпня

Станом на 8 серпня, збирання ранніх зернових та зернобобових культур проведено на площі 8,9 мільйонів гектарів (91% до прогнозу) при врожайності 34,3 ц/га, намолочено 30,7 мільйонів тонн зерна нового врожаю.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики.

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За повідомленням Міністерства аграрної політики та продовольства України на його сайті, в розрізі культур зібрано: озимої пшениці – 22,8 мільйонів тонн з 6,1 мільйонів гектарів (95% прогнозу) за врожайності 37,4 центнерів на гектар, ярої пшениці – 285 тисяс тонн з 87 тисяч гектарів (44%) за врожайності 32,9 центнерів на гектар.

Озимого ячменю – 3 тонн з 865 тисяч гектарів (99%) за врожайності 35 центнерів на гектар, ярого ячменю - 3,4 мільйонів тонн з 1,3 мільйонів гектарів (82%) за врожайності 25,5 центнерів на гектар, гороху - 737 тисяч тонн з 406 тисяч гектарів (94%) за врожайності 18,1 центнерів на гектар.

Крім того, зібрано 278 тисяч тонн жита з 107 тисяч гектарів (72%) прогнозу за врожайності 26,1 центнерів на гектар і 151 тияч тонн вівса з 68 тисяч тонн (34%).

Зазначається, що урожай зернових в Україні в 2017 році станови 61,3 мільйонів тонн.