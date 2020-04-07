Сколько Украина уже потратила на борьбу с коронавирусом: цифра
Украина продолжает активно готовиться к увеличению количества больных COVID-19. Для борьбы с инфекцией власть активно закупает медицинское оборудование и материалы. На это уже пошла немаленькая сумма денег.
Хоть сумма и значительная, однако ее точно недостаточно, чтобы полностью реализовать шаги правительства и президента относительно борьбы с COVID-19. Об этом в своем телеграмм-канале написал премьер-министр Денис Шмыгаль.
Детали На Фонд для борьбы с коронавирусом предлагают выделить 97 миллиардов: как изменят бюджет
Почти миллиард за две недели. Органы государственной власти на всех уровнях через Prozorro приобрели необходимые для борьбы с COVID-19 товары на сумму 954 миллиона гривен,
– отчитался он.
Что покупали:
- Медицинское оборудование: аппараты ИВЛ, пульсоксиметры, мониторы пациента и тому подобное – 190,15 миллиона гривен;
- Медицинские материалы – перчатки, защитные маски, респираторы, изолирующие костюмы и т. п – 147,12 миллиона гривен;
- Оборудование для анестезии и реанимации – 116,04 миллиона гривен.
- "Верховная Рада должна поддержать бюджет в чрезвычайной ситуации, чтобы мы могли запустить Фонд борьбы с COVID-19 и его последствиями в размере 97,1 миллиарда гривен", – добавил Шмыгаль.
Об этом Шмыгаль говорил и во время селекторного совещания с главами ОГА и местных советов под председательством президента. Об этом сообщает пресс-центр Офиса Президента.
В свою очередь, президент Зеленский сообщил, что центральная власть рассмотрела предложения региональных руководителей по изменениям в бюджет.
"Уже поступили ваши предложения по изменениям в бюджет, которые вы разработали, основываясь на потребностях в связи с распространением эпидемии. Правительство рассматривало, отбирало наиболее подходящие из них и готово обсудить решение и предложить парламенту проголосовать за эффективные предложения", – сказал он.
Премьер Шмыгаль отметил, что Кабинет Министров поддержал идею региональных руководителей по обеспечению продуктовыми наборами одиноких людей и о централизации закупки оборудования.
"Мы надеемся, что до конца недели парламент проголосует изменения в бюджет, и правительству удастся создать специальный фонд, который обеспечит различные поступления до регионов, в частности субвенции на меры для борьбы с коронавирусом", – уточнил он.
Как правительство Шмыгаля предлагает изменить госбюджет:
- расходы на пенсионное обеспечение увеличат с 172,6 до 192,3 миллиарда гривен.
- расходы на Министерство обороны предлагают оставить в сумме 125 миллиардов гривен.
- уменьшить расходы на ремонт и строительство дорог – с 71,9 до 70,8 миллиарда гривен,
- уменьшить расходы на Минэкономики с 18,1 до 17,2 миллиарда гривен.
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