Сколько Украина уже потратила на борьбу с коронавирусом: цифра

Украина продолжает активно готовиться к увеличению количества больных COVID-19. Для борьбы с инфекцией власть активно закупает медицинское оборудование и материалы. На это уже пошла немаленькая сумма денег.

Хоть сумма и значительная, однако ее точно недостаточно, чтобы полностью реализовать шаги правительства и президента относительно борьбы с COVID-19. Об этом в своем телеграмм-канале написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Детали На Фонд для борьбы с коронавирусом предлагают выделить 97 миллиардов: как изменят бюджет

Почти миллиард за две недели. Органы государственной власти на всех уровнях через Prozorro приобрели необходимые для борьбы с COVID-19 товары на сумму 954 миллиона гривен,

– отчитался он.

Что покупали:

Медицинское оборудование: аппараты ИВЛ, пульсоксиметры, мониторы пациента и тому подобное – 190,15 миллиона гривен;

Медицинские материалы – перчатки, защитные маски, респираторы, изолирующие костюмы и т. п – 147,12 миллиона гривен;

Оборудование для анестезии и реанимации – 116,04 миллиона гривен.

"Верховная Рада должна поддержать бюджет в чрезвычайной ситуации, чтобы мы могли запустить Фонд борьбы с COVID-19 и его последствиями в размере 97,1 миллиарда гривен", – добавил Шмыгаль.

Об этом Шмыгаль говорил и во время селекторного совещания с главами ОГА и местных советов под председательством президента. Об этом сообщает пресс-центр Офиса Президента.

В свою очередь, президент Зеленский сообщил, что центральная власть рассмотрела предложения региональных руководителей по изменениям в бюджет.

"Уже поступили ваши предложения по изменениям в бюджет, которые вы разработали, основываясь на потребностях в связи с распространением эпидемии. Правительство рассматривало, отбирало наиболее подходящие из них и готово обсудить решение и предложить парламенту проголосовать за эффективные предложения", – сказал он.

Премьер Шмыгаль отметил, что Кабинет Министров поддержал идею региональных руководителей по обеспечению продуктовыми наборами одиноких людей и о централизации закупки оборудования.

"Мы надеемся, что до конца недели парламент проголосует изменения в бюджет, и правительству удастся создать специальный фонд, который обеспечит различные поступления до регионов, в частности субвенции на меры для борьбы с коронавирусом", – уточнил он.

Как правительство Шмыгаля предлагает изменить госбюджет: