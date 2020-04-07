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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Сколько Украина уже потратила на борьбу с коронавирусом: цифра

      - Читати новину українською
      Денис Шмыгаль / Пресс-служба Кабмина

      Украина продолжает активно готовиться к увеличению количества больных COVID-19. Для борьбы с инфекцией власть активно закупает медицинское оборудование и материалы. На это уже пошла немаленькая сумма денег.

      Хоть сумма и значительная, однако ее точно недостаточно, чтобы полностью реализовать шаги правительства и президента относительно борьбы с COVID-19. Об этом в своем телеграмм-канале написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

      Детали На Фонд для борьбы с коронавирусом предлагают выделить 97 миллиардов: как изменят бюджет

      Почти миллиард за две недели. Органы государственной власти на всех уровнях через Prozorro приобрели необходимые для борьбы с COVID-19 товары на сумму 954 миллиона гривен,
      – отчитался он.

      Что покупали:

      • Медицинское оборудование: аппараты ИВЛ, пульсоксиметры, мониторы пациента и тому подобное – 190,15 миллиона гривен;
      • Медицинские материалы – перчатки, защитные маски, респираторы, изолирующие костюмы и т. п – 147,12 миллиона гривен;
      • Оборудование для анестезии и реанимации – 116,04 миллиона гривен.
      • "Верховная Рада должна поддержать бюджет в чрезвычайной ситуации, чтобы мы могли запустить Фонд борьбы с COVID-19 и его последствиями в размере 97,1 миллиарда гривен", – добавил Шмыгаль.

      Об этом Шмыгаль говорил и во время селекторного совещания с главами ОГА и местных советов под председательством президента. Об этом сообщает пресс-центр Офиса Президента.

      В свою очередь, президент Зеленский сообщил, что центральная власть рассмотрела предложения региональных руководителей по изменениям в бюджет.

      "Уже поступили ваши предложения по изменениям в бюджет, которые вы разработали, основываясь на потребностях в связи с распространением эпидемии. Правительство рассматривало, отбирало наиболее подходящие из них и готово обсудить решение и предложить парламенту проголосовать за эффективные предложения", – сказал он.

      Премьер Шмыгаль отметил, что Кабинет Министров поддержал идею региональных руководителей по обеспечению продуктовыми наборами одиноких людей и о централизации закупки оборудования.

      "Мы надеемся, что до конца недели парламент проголосует изменения в бюджет, и правительству удастся создать специальный фонд, который обеспечит различные поступления до регионов, в частности субвенции на меры для борьбы с коронавирусом", – уточнил он.

      Как правительство Шмыгаля предлагает изменить госбюджет:

      • расходы на пенсионное обеспечение увеличат с 172,6 до 192,3 миллиарда гривен.
      • расходы на Министерство обороны предлагают оставить в сумме 125 миллиардов гривен.
      • уменьшить расходы на ремонт и строительство дорог – с 71,9 до 70,8 миллиарда гривен,
      • уменьшить расходы на Минэкономики с 18,1 до 17,2 миллиарда гривен.
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Деньги Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Верховная Рада Бюджет Кабинет Министров Украины Денис Шмыгаль Владимир Зеленский Офіс Президента Новости Украины Новости политики
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