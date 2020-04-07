21:16
7 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Скільки Україна вже витратила на боротьбу з коронавірусом: цифра

      - Читать новость на русском
      Денис Шмигаь / Пресслужба Кабміну

      Україна продовжує активно готуватися до збільшення кількості хворих на COVID-19. Для боротьби з інфекцією влада активно закуповує медичне обладнання та матеріали. На це вже пішла чималенька сума грошей.

      Хоч сума грошей і значна, проте її точно недостатньо, щоб повністю реалізувати кроки уряду та президента щодо боротьби з COVID-19. Про це у своєму телеграм-каналі написав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

      Деталі На Фонд для боротьби з коронавірусом пропонують виділити 97 мільярдів: як змінять бюджет

      Майже мільярд за два тижні. Органи державної влади на всіх рівнях через Prozorro придбали необхідні для боротьби з COVID-19 товари на суму 954 мільйони гривень,
      – відзвітував він.

      Що купували:

      • Медичне обладнання:апарати ШВЛ, пульсоксиметри, монітори пацієнта тощо – 190,15 мільйона гривень;
      • Медичні матеріали – рукавички, захисні маски, респіратори, ізоляційні костюми тощо – 147,12 мільйона гривень;
      • Обладнання для анестезії та реанімації – 116,04 мільйона гривен.

      "Верховна Рада має підтримати бюджет надзвичайної ситуації, щоб ми могли запустити Фонд боротьби з COVID-19 та його наслідками у розмірі 97,1 мільярда гривень", – додав Шмигаль.

      Про це Шмигаль говорив і під час селекторної наради з очільниками ОДА та місцевих рад за головуванням президента. Про це інформує пресцентр Офісу Президента.

      Своєю чергою, президент Зеленський повідомив, що центральна влада розглянула пропозиції регіональних керівників щодо змін до бюджету.

      "Вже надійшли ваші пропозиції щодо змін до бюджету, які ви розробили, базуючись на потребах у зв’язку з поширенням епідемії. Уряд розглядав, відбирав найдоречніші з них і готовий обговорити рішення та запропонувати парламенту проголосувати за ефективні пропозиції", – сказав він.

      Прем’єр Шмигаль наголосив, що Кабінет Міністрів підтримав ідею регіональних керівників щодо забезпечення продуктовими наборами самотніх людей та щодо централізації закупівлі обладнання.

      "Ми сподіваємося, що до кінця тижня парламент проголосує зміни до бюджету, й уряду вдасться створити спеціальний фонд, який забезпечить різні надходження до регіонів, зокрема субвенції на заходи для боротьби з коронавірусом", – уточнив він.

      Як уряд Шмигаля пропонує змінити держбюджет:

      • видатки на пенсійне забезпечення збільшать з 172,6 до 192,3 мільярда гривень.
      • видатки на Міністерство оборони пропонують залишити у сумі 125 мільярдів гривень.
      • зменшити видатки на ремонт та будівництво доріг – з 71,9 до 70,8 мільярда гривень,
      • зменшити видатки на Мінекономіки з 18,1 до 17,2 мільярда гривень.
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини політики Верховна Рада Володимир Зеленський Новини України Гроші Бюджет Кабінет Міністрів України Денис Шмигаль Офіс Президента
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 15:42 ВООЗ закликає здорових людей не носити маски: вони навіть можуть нашкодити
      Лікування 10941
      сьогодні , 19:46 Зеленський змінив склад РНБО: деталі
      Новини України 4854
      сьогодні , 16:39 В Одесі патрульні повалили на землю власника кіоску з кавою: що кажуть у поліції
      Новини України 6713
      сьогодні , 17:10 Великдень-2020: як у храмах освячуватимуть пасхальні страви
      Новини України 7864
      сьогодні , 16:14 У Бориса Джонсона немає пневмонії, – представник прем’єра Британії
      Новини світу 14013
      сьогодні , 16:45 Великдень у 2020 році: дата свята і традиції
      Традиції 115827
      сьогодні , 20:31 Коронавірус у Тернопільській області: знову зросла кількість хворих
      Лікування 41942
      сьогодні , 20:45 Коронавірус в Україні: статистика та кількість заражених
      Лікування 202220
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 21:12 Новини про коронавірус 7 квітня: план виходу України з карантину, в Китаї жодної смерті
      Соломія Ніколайчук
      сьогодні , 18:52 Що не так із посиленням карантинних обмежень: пояснення правозахисників
      Євгенія Мазур
      Залиште відгук