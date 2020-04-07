Скільки Україна вже витратила на боротьбу з коронавірусом: цифра

Україна продовжує активно готуватися до збільшення кількості хворих на COVID-19. Для боротьби з інфекцією влада активно закуповує медичне обладнання та матеріали. На це вже пішла чималенька сума грошей.

Хоч сума грошей і значна, проте її точно недостатньо, щоб повністю реалізувати кроки уряду та президента щодо боротьби з COVID-19. Про це у своєму телеграм-каналі написав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Деталі На Фонд для боротьби з коронавірусом пропонують виділити 97 мільярдів: як змінять бюджет

Майже мільярд за два тижні. Органи державної влади на всіх рівнях через Prozorro придбали необхідні для боротьби з COVID-19 товари на суму 954 мільйони гривень,

– відзвітував він.

Що купували:

Медичне обладнання:апарати ШВЛ, пульсоксиметри, монітори пацієнта тощо – 190,15 мільйона гривень;

Медичні матеріали – рукавички, захисні маски, респіратори, ізоляційні костюми тощо – 147,12 мільйона гривень;

Обладнання для анестезії та реанімації – 116,04 мільйона гривен.

"Верховна Рада має підтримати бюджет надзвичайної ситуації, щоб ми могли запустити Фонд боротьби з COVID-19 та його наслідками у розмірі 97,1 мільярда гривень", – додав Шмигаль.

Про це Шмигаль говорив і під час селекторної наради з очільниками ОДА та місцевих рад за головуванням президента. Про це інформує пресцентр Офісу Президента.

Своєю чергою, президент Зеленський повідомив, що центральна влада розглянула пропозиції регіональних керівників щодо змін до бюджету.

"Вже надійшли ваші пропозиції щодо змін до бюджету, які ви розробили, базуючись на потребах у зв’язку з поширенням епідемії. Уряд розглядав, відбирав найдоречніші з них і готовий обговорити рішення та запропонувати парламенту проголосувати за ефективні пропозиції", – сказав він.

Прем’єр Шмигаль наголосив, що Кабінет Міністрів підтримав ідею регіональних керівників щодо забезпечення продуктовими наборами самотніх людей та щодо централізації закупівлі обладнання.

"Ми сподіваємося, що до кінця тижня парламент проголосує зміни до бюджету, й уряду вдасться створити спеціальний фонд, який забезпечить різні надходження до регіонів, зокрема субвенції на заходи для боротьби з коронавірусом", – уточнив він.

Як уряд Шмигаля пропонує змінити держбюджет: