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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      На Фонд для боротьби з коронавірусом пропонують виділити 97 мільярдів: як змінять бюджет

      - Читать новость на русском
      На Фонд для боротьби з коронавірусом пропонують виділити 97 мільярдів гривень / kmu.gov.ua

      Кабмін передбачив створення Фонду для боротьби з коронавірусом у змінах до державного бюджету. На нього пропонують виділити 97 мільярдів гривень.

      Про перерозподіл держбюджету для запобігання та боротьбу з наслідками поширення коронавірусу повідомив у фейсбуці прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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      За інформацією прем’єра на Фонд боротьби з COVID-19 планують витратити 97,1 мільярда гривень.

      Як для цього планують змінити держбюджет

      • видатки на пенсійне забезпечення збільшать з 172,6 до 192,3 мільярда гривень.
      • видатки на Міністерство оборони пропонують залишити у сумі 125 мільярдів гривень.
      • зменшити видатки на ремонт та будівництво доріг – з 71,9 до 70,8 мільярда гривень,
      • зменшити видатки на Мінекономіки з 18,1 до 17,2 мільярда гривень.

      Сподіваємося, що Верховна Рада якнайшвидше збереться та підтримає наші пропозиції,
      – зазначив Шмигаль.

      Та додав, що зміни до держбюджету передбачають зміну акцентів на забезпечення основних потреб в умовах епідемії коронавірусу.


      Зміни у держбюджет для Фонду боротьби з коронавірусом / Фейсбук Дениса Шмигаля

      Що було раніше

      Зверніть увагу! Станом на 7 квітня в Україні зафіксували 1 тисячу 462 випадки зараження коронавірусом. Померли 45 людей, одужали – 28.

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини України Новини політики Дороги Міністерство оборони України Міністерство економічного розвитку і торгівлі Пенсія Верховна Рада Гроші Кабінет Міністрів України Денис Шмигаль
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