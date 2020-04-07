На Фонд для боротьби з коронавірусом пропонують виділити 97 мільярдів: як змінять бюджет

Кабмін передбачив створення Фонду для боротьби з коронавірусом у змінах до державного бюджету. На нього пропонують виділити 97 мільярдів гривень.

Про перерозподіл держбюджету для запобігання та боротьбу з наслідками поширення коронавірусу повідомив у фейсбуці прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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За інформацією прем’єра на Фонд боротьби з COVID-19 планують витратити 97,1 мільярда гривень.

Як для цього планують змінити держбюджет

видатки на пенсійне забезпечення збільшать з 172,6 до 192,3 мільярда гривень.

збільшать з 172,6 до 192,3 мільярда гривень. видатки на Міністерство оборони пропонують залишити у сумі 125 мільярдів гривень.

пропонують залишити у сумі 125 мільярдів гривень. зменшити видатки на ремонт та будівництво доріг – з 71,9 до 70,8 мільярда гривень,

– з 71,9 до 70,8 мільярда гривень, зменшити видатки на Мінекономіки з 18,1 до 17,2 мільярда гривень.

Сподіваємося, що Верховна Рада якнайшвидше збереться та підтримає наші пропозиції,

– зазначив Шмигаль.

Та додав, що зміни до держбюджету передбачають зміну акцентів на забезпечення основних потреб в умовах епідемії коронавірусу.



Зміни у держбюджет для Фонду боротьби з коронавірусом / Фейсбук Дениса Шмигаля

Що було раніше

Рада 30 березня Рада скерувала зміни до держбюджету на повторне перше читання. Ними пропонували скоротити дохідну частину на 122,9 мільярда гривень, а видаткову – збільшити на 79,2 мільярда гривень.

Дефіцит держбюджету пропонували збільшити на 202 мільярди гривень – до 298,4 мільярда гривень.

Детально про запропоновані зміни читайте за посиланням.

Зверніть увагу! Станом на 7 квітня в Україні зафіксували 1 тисячу 462 випадки зараження коронавірусом. Померли 45 людей, одужали – 28.