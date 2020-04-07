На Фонд для боротьби з коронавірусом пропонують виділити 97 мільярдів: як змінять бюджет
Кабмін передбачив створення Фонду для боротьби з коронавірусом у змінах до державного бюджету. На нього пропонують виділити 97 мільярдів гривень.
Про перерозподіл держбюджету для запобігання та боротьбу з наслідками поширення коронавірусу повідомив у фейсбуці прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
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За інформацією прем’єра на Фонд боротьби з COVID-19 планують витратити 97,1 мільярда гривень.
Як для цього планують змінити держбюджет
- видатки на пенсійне забезпечення збільшать з 172,6 до 192,3 мільярда гривень.
- видатки на Міністерство оборони пропонують залишити у сумі 125 мільярдів гривень.
- зменшити видатки на ремонт та будівництво доріг – з 71,9 до 70,8 мільярда гривень,
- зменшити видатки на Мінекономіки з 18,1 до 17,2 мільярда гривень.
Сподіваємося, що Верховна Рада якнайшвидше збереться та підтримає наші пропозиції,
– зазначив Шмигаль.
Та додав, що зміни до держбюджету передбачають зміну акцентів на забезпечення основних потреб в умовах епідемії коронавірусу.
Зміни у держбюджет для Фонду боротьби з коронавірусом / Фейсбук Дениса Шмигаля
Що було раніше
- Рада 30 березня Рада скерувала зміни до держбюджету на повторне перше читання. Ними пропонували скоротити дохідну частину на 122,9 мільярда гривень, а видаткову – збільшити на 79,2 мільярда гривень.
- Дефіцит держбюджету пропонували збільшити на 202 мільярди гривень – до 298,4 мільярда гривень.
- Детально про запропоновані зміни читайте за посиланням.
Зверніть увагу! Станом на 7 квітня в Україні зафіксували 1 тисячу 462 випадки зараження коронавірусом. Померли 45 людей, одужали – 28.
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