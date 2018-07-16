Сколько украинцев доверяют Евросоюзу: результаты опроса

Результаты опроса в рамках проекта "Восточное соседство ЕС" показали, что Европейскому союзу доверяют 66% украинцев.

Соответствующие данные опубликованы на сайте проекта.

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66% населения Украины доверяют Европейскому союзу, причем показатель вырос на 8% по сравнению с результатом за 2017 год. 29% граждан доверяют ЕАЭС, что является более низким показателем по сравнению со средним региональным показателем 33%,

– свидетельствует опрос.

Более 70% украинцев считают, что ЕС представляет такие ценности как "мир, безопасность и стабильность", "защита прав человека", "экономическое процветание", "верховенство права" и "свобода личности".

"49% украинцев положительно относятся к ЕС, а 62% украинских граждан считают, что отношения с Европейским союзом являются хорошими (показатели выросли на 6% и 4% соответственно по сравнению с результатами за 2017 год)", – свидетельствуют результаты опроса.

Опрос был проведен на основе интервью с репрезентативной выборкой из тысячи человек.