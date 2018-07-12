Сколько украинцев считают, что украинский язык должен быть единственным государственным

Более половины украинцев (61%) считают, что украинский язык должен быть единственным государственным, при этом русский должен свободно использоваться во всех сферах жизни.

Об этом свидетельствует опрос, который провела социологическая группа "Рейтинг".

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Так, согласно результатам соцопроса, 17% респондентов считают, что русскому языку необходимо предоставить статус официального в отдельных регионах и сохранить при этом государственный статус украинского.

19% опрошенных высказались за возможность государственного статуса как украинского, так и русского языков. По данным опроса, наибольшее количество сторонников предоставления русскому языку определенного статуса – на юге и востоке Украины. В то же время даже в этих регионах количество тех, кто выступает за сохранение статуса-кво государственного языка – 40-45%.

Социологический опрос был проведен с 22 июня по 5 июля 2018 года. Исследование охватило все население Украины от 18 лет, репрезентативность была представлена ​​по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Было опрошено 3200 респондентов. Погрешность исследования составляет не более 1,7%.