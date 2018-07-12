Скільки українців вважають, що українська мова має бути єдиною державною: результати опитування

Більше половини українців (61%) вважають, що українська мова повинна бути єдиною державною, при цьому російська повинна вільно використовуватися у всіх сферах життя.

Про це свідчить опитування, яке провела соціологічна група "Рейтинг".

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Так, згідно з результатами соцопитування, 17% респондентів вважають, що російській мові необхідно надати статус офіційної в окремих регіонах і зберегти при цьому державний статус української.

19% опитаних висловилися за можливість державного статусу як української, так і російської мови. За даними опитування, найбільша кількість прихильників надання російській мові певного статусу – на півдні та сході України. У той же час навіть в цих регіонах кількість тих, хто виступає за збереження статус-кво державної мовни – 40-45%.

Соціологічне опитування було проведене з 22 червня по 5 липня 2018 року. Дослідження охопило все населення України від 18 років, репрезентативність була представлена ​​за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Було опитано 3200 респондентів. Похибка дослідження становить не більше 1,7%.