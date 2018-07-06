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На окупованій території Донбасу українську мову зводять до мінімуму

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На окупованій території Донбасу українську мову зводять до мінімуму
На окупованій території Донбасу українську мову зводять до мінімуму / vlasno.info

Мета угруповання "ДНР" – знищити українську мову в побуті, освіті та науці, наголошують філологи, які залишили Донецьк у 2014 році. Але українська мова досі формально є, так би мовити, "другою державною" ОРДЛО, хоч викладають її в рази менше, ніж навіть за часів тотальної русифікації при СРСР, розповідають місцеві жителі.

Про це інформує "Радіо Свобода". 

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У так званій "конституції" угруповання "ДНР", що визнане в Україні терористичним, йдеться про, так би мовити, дві "державні мови".Однак, жодного офіційного сайту, продубльованого українською мовою, ніхто не знайде. На українську мову і літературу відводиться в школах одна година на 2 тижні.

Вивчення української мови в школах зведено до мінімуму. До початку війни в 2014 році половина навчання в школах Донбасу велася українською мовою. На непідконтрольних територіях залишилася половина шкіл Донбасу – близько 500. Після окупації в них на українську мову і літературу відвели одну годину на 2 тижні.

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На підконтрольній частині Донецької області Міністерство освіти України створило дистанційну форму навчання для дітей, які залишилися в ОРДЛО. За допомогою інтернет-платформ зараз дистанційно навчається близько 2,5 тисяч школярів. Такі класи відкриті в Краматорську, Слов'янську, Маріуполі, Покровську і Бахмуті.

Українська мова на непідконтрольній території практично не вивчається. Це ми бачимо по рівню знань дітей, коли діти з ОРДЛО до нас приходять. Вони обмежені, не можуть вільно спілкуватися рідною мовою,
– зазначила Тетяна Сідашева.

Екзамен з російської обов'язковий, а ат з української – ні. Її не обов'язково здавати для отримання атестату про повну загальну середню освіту.

Донецький національний університет імені Василя Стуса в 2014 році був змушений виїхати до Вінниці. У тій його частині, яка залишилася в Донецьку, кафедра української мови та літератури була знищена відразу. Зараз вона називається кафедрою "слов'янської філології", щоб навіть формально слово "українська" не звучало,
– розповів декан філологічного факультету ДонНУ імені Василя Стуса у Вінниці Володимир Мозгунов.

Проросійські угруповання залишили на українську мову в школах на окупованій території 1 годину на два тижні для того, щоб формально демонструвати дотримання частини мінських домовленостей, вважають експерти. У "вишах" ОРДЛО українське викладання зводять до мінімуму, за планами ватажків "ДНР".

Теги: Новини України мовне питання Освіта Діти Новини Донецька
Джерело: 24 Канал
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