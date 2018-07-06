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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

На оккупированной территории Донбасса украинский язык сводят к минимуму

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На оккупированной территории Донбасса украинский язык сводят к минимуму
На оккупированной территории Донбасса украинский язык сводят к минимуму / vlasno.info

Цель группировки "ДНР" – уничтожить украинский язык в быту, образовании и науке, отмечают филологи, которые покинули Донецк в 2014 году. Но украинский язык до сих пор формально является, так сказать, "вторым государственным" в ОРДЛО, хоть преподают его в разы меньше, чем даже во времена тотальной русификации при СССР, рассказывают местные жители.

Об этом информирует "Радио Свобода".

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В так называемой "конституции" группировки "ДНР", что признана в Украине террористической, речь идет о, так сказать, двух "государственных языках". Однако ни одного официального сайта, продублированного на украинском языке, никто не найдет. На украинский язык и литературу отводится в школах один час в 2 недели.

Изучение украинского языка в школах сведено к минимуму. До начала войны в 2014 году половина обучения в школах Донбасса велась на украинском языке. На неподконтрольных территориях осталась половина школ Донбасса – около 500. После оккупации в них на украинский язык и литературу отвели один час в 2 недели.

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На подконтрольной части Донецкой области Министерство образования Украины создало дистанционную форму обучения для детей, которые остались в ОРДЛО. С помощью интернет-платформ сейчас дистанционно обучается около 2,5 тысяч школьников. Такие классы открыты в Краматорске, Славянске, Мариуполе, Покровске и Бахмуте.

Украинский язык на неподконтрольной территории практически не изучается. Это мы видим по уровню знаний детей, когда дети из ОРДЛО к нам приходят. Они ограничены, не могут свободно общаться на родном языке,
– отметила Татьяна Сидашева.

Экзамен по русскому обязателен, а по украинскому – нет. Его не обязательно сдавать для получения аттестата о полном общем среднем образовании.

Донецкий национальный университет имени Василия Стуса в 2014 году был вынужден уехать в Винницу. В той его части, которая осталась в Донецке, кафедра украинского языка и литературы была уничтожена сразу. Сейчас она называется кафедрой "славянской филологии", чтобы даже формально слово "русский" не звучало,
– рассказал декан филологического факультета ДонНУ имени Василия Стуса в Виннице Владимир Мозгунов.

Пророссийские группировки оставили на украинский язык в школах на оккупированной территории 1 час в две недели для того, чтобы формально демонстрировать часть соблюдения минских договоренностей, считают эксперты. В "вузах" ОРДЛО украинское преподавание сводят к минимуму, по планам главарей "ДНР".

Теги: Новости Украины языковый вопрос Новости Донецка Дети Образование
Источник: 24 Канал
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