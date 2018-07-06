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Украинский генерал объяснил, как можно победить Россию на Донбассе

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Россия была и будет сильнее Украины, поэтому должна быть международная помощь Киеву и политическое давление на РФ, – Лопата
Россия была и будет сильнее Украины, поэтому должна быть международная помощь Киеву и политическое давление на РФ, – Лопата / Соцсети

Сейчас возможностей у российской армии намного больше, чем у войска Украины, правда у Кремля пока недостаточно сил, чтобы провести полномасштабное наступление. Кроме того, Россия терпит поражение в мирном противостоянии – санкции существенно бьют по российской экономике.

Такое заявление сделал генерал-полковник в отставке, бывший начальник Генерального штаба ВСУ, бывший первый заместитель министра обороны Украины Анатолий Лопата, передает "Обозреватель".

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"Сейчас на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей находятся около 2 тысяч единиц российского тяжелого вооружения. Мы знаем фактическое количество танков, количество артиллерии, количество боевых бронированных машин. Сегодня скрыть это достаточно сложно. Мы должны понимать, что группировка там солидная. С учетом количества танков, "АК-1" и "АК-2" – это фактически две полноценные дивизии", – подчеркивает военный.

По его словам, однако этого недостаточно Кремлю, чтобы провести широкомасштабное наступление.

"Чтобы провести полномасштабную операцию, противнику надо было бы иметь хотя бы 150 тысяч. То есть имеющююся группировку нужно увеличить в 2-3 раза", – отметил генерал-полковник в отставке.

Как акцентировал Анатолий Лопата, нужно минимум 3 года, чтобы Киев смог освободить Донбасс.

Но в плане наших возможностей этого не будет никогда. Потому что наши возможности сегодня заключаются в обороне. Если мы сравниваем возможности Российской Федерации и Украины, это не произойдет никогда. Россия была и будет сильнее Украины. Прежде всего говорится о международной помощи Украине, о политическом давлении на РФ. Кроме того, мы понимаем, что пока для этого нет ни внутренних, ни внешних условий. Все зависит, прежде всего, от позиции США и Европы. Здесь важна их совместная поддержка, потому что Россия терпит поражение в мирном противостоянии – санкции существенно бьют по российской экономике,
– констатирует бывший первый заместитель министра обороны Украины.

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В то же время он утверждает, что Украине нужно не менее 7 лет, чтобы к ней захотели присоединиться южные районы России, в частности Кубань.

"Прежде всего, это зависит от экономической ситуации в Украине. Нам нужно хотя бы 7 лет. В течение 7 лет мы должны подняться по одному-единственному условию: сохранить мир. Даже то состояние, в котором мы находимся, является положительным в решении экономических вопросов. Нам легче держать оборону, чем вести войну", – констатировал Анатолий Лопата.

Теги: Новости политики Вооруженные Силы Украины Новости Украины Новости России Война на Донбассе Украина – Россия
Источник: 24 Канал
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