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Український генерал пояснив, як можна перемогти Росію на Донбасі

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Росія була та буде сильнішою за Україну, тому має бути міжнародна допомога Києву та політичний тиск на РФ, – Лопата
Росія була та буде сильнішою за Україну, тому має бути міжнародна допомога Києву та політичний тиск на РФ, – Лопата / Соцмережі

Наразі можливості російської армії є набагато більшими, аніж війська України, щоправда у Кремля поки недостатньо сил, аби провести повномасштабний наступ. Крім того, Росія зазнає поразки у мирному протистоянні – санкції суттєво б'ють по російській економіці.

Таку заяву зробив генерал-полковник у відставці, колишній начальник Генерального штабу ЗСУ, колишній перший заступник міністра оборони України Анатолій Лопата, передає "Обозреватель".

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"Наразі на окупованих територіях Донецької та Луганської областей перебувають близько 2 тисяч одиниць російського важкого озброєння. Ми знаємо фактичну кількість танків, кількість артилерії, кількість бойових броньованих машин. Сьогодні приховати це досить складно. Ми повинні розуміти, що угруповання там є солідним. З урахуванням кількості танків, "АК-1" і "АК-2" – це фактично дві повноцінні дивізії", – підкреслює військовий.

За його словами, проте цього недостатньо Кремлю, щоб провести широкомасштабний наступ.

"Щоб провести повномасштабну операцію, противнику треба було б мати хоча б 150 тисяч. Тобто наявне угруповання треба збільшити у 2-3 рази", – зауважив генерал-полковник у відставці.

Як наголосив Анатолій Лопата, потрібно щонайменше 3 роки, аби Київ зміг звільнити Донбас.

Але у плані наших можливостей цього не буде ніколи. Тому що наші можливості сьогодні полягають в обороні. Якщо ми порівнюємо можливості Російської Федерації та України, цього не станеться ніколи. Росія була та буде сильнішою за Україну. Перш за все мовиться про міжнародну допомогу Україні, про політичний тиск на РФ. Крім того, ми розуміємо, що поки для цього немає ані внутрішніх, ані зовнішніх умов. Все залежить, перш за все, від позиції США та Європи. Тут важливою є їхня спільна підтримка, бо Росія зазнає поразки у мирному протистоянні – санкції суттєво б'ють по російській економіці,
– констатує колишній перший заступник міністра оборони України.

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Водночас він переконує, що Україні потрібно щонайменше 7 років, аби до неї захотіли приєднатися південні райони Росії, зокрема Кубань.

"Перш за все, це залежить від економічної ситуації в Україні. Нам потрібно хоча б 7 років. Протягом 7 років ми повинні піднятися за однієї-єдиної умови: зберегти мир. Навіть той стан, в якому ми перебуваємо, є позитивним у вирішенні економічних питань. Нам легше тримати оборону, ніж вести війну", – констатував Анатолій Лопата.

Теги: Збройні Сили України Війна на Донбасі Україна – Росія Новини Росії Новини України Новини політики
Джерело: 24 Канал
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