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В РФ у суді російський офіцер заявив, що воював на Донбасі

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Російський офіцер заявив, що воював на Донбасі
Російський офіцер заявив, що воював на Донбасі / Фото з відкритих джерел

Російський офіцер Олег Леонтьєв в російському суді заявив, що брав участь у бойових діях на території сусідньої країни. Ймовірно, йдеться про Україну, повідомляють місцеві ЗМІ. Офіцер конкретно не вказав на країну, однак заявив, що "це було на території суміжної країни, на якій нас ніби не було".

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на місцеві ЗМІ.

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Леонтьєв, обвинувачений в причетності до загибелі солдата-строковика, під час судового засідання попросив суд винести "позитивне рішення", щоб продовжити службу, в подальшому відправившись в Сирію.

Це дозволить принести якусь користь для держави. Я вже брав участь в одному з таких заходів, але, єдине, це було на території суміжній країни, на якій нас ніби не було,
– цитує заяву Леонтьєва фонд "Право матері", що представляє інтереси сім’ї загиблого.

Також у фонді відзначають: ймовірно, це перша офіційна заява російського військовослужбовця щодо участі в бойових діях на території України.

 

Теги: Новини України Новини Росії Війна на Донбасі Україна – Росія
Джерело: 24 канал
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