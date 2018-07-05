В РФ в суде российский офицер заявил, что воевал на Донбассе

Российский офицер Олег Леонтьев в российском суде заявил, что участвовал в боевых действиях на территории соседней страны. Вероятно, речь идет об Украине, сообщают местные СМИ. Офицер конкретно не указал на страну, однако заявил, что "это было на территории сопредельной страны, на которой нас как бы не было".

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на местные СМИ.

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Леонтьев, обвиняемый в причастности к гибели солдата-срочника, во время судебного заседания попросил суд вынести "положительное решение", чтобы продолжить службу, в дальнейшем отправившись в Сирию.

Это позволит принести какую-то пользу для государства. Я уже участвовал в одном из таких мероприятий, но, единственное, это было на территории сопредельной страны, на которой нас как бы не было,

– цитирует заявление Леонтьева фонд "Право матери", представляющий интересы семьи погибшего.

Также в фонде отмечают: вероятно, это первое официальное заявление российского военнослужащего оба участии в боевых действиях на территории Украины.