Скільки українців довіряють Євросоюзу: результати опитування

Результати опитування в рамках проекту "Східне сусідство ЄС" показали, що Європейському союзу довіряють 66% українців.

Відповідні дані опубліковані на сайті проекту.

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66% населення України довіряють Європейському союзу, причому показник зріс на 8% у порівнянні з результатом за 2017 рік. 29% громадян довіряють ЄАЕС, що є нижчим показником у порівнянні із середнім регіональним показником 33%,

– свідчить опитування.

Більш ніж 70% українців вважають, що ЄС представляє такі цінності як "мир, безпека та стабільність", "захист прав людини", "економічне процвітання", "верховенство права" та "свобода особистості".

"49% українців позитивно ставляться до ЄС, а 62% українських громадян вважають, що відносини з Європейським союзом є хорошими (показники зросли на 6% та 4% відповідно в порівнянні з результатами за 2017 рік)", – свідчать результати опитування.

Опитування було проведене на основі інтерв’ю з репрезентативною вибіркою з тисячі осіб.