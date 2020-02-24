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      Сколько украинцев доверяют Верховной Раде и Кабмину: опрос

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      Поддержка украинцев Рады и Кабмина снизилась / kmu.gov.ua

      Доверие украинцев к Верховной Раде и Кабинету Министров существенно снизилось. В сентябре 2019 года, после избрания нового состава парламента, ему доверяли 57% опрошенных. В то же время, в феврале 2020 года Раде доверяют только 28% украинцев.

      Об этом свидетельствуют данные полученные социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года.

      К теме: Рейтинг Зеленского существенно изменился: исследование

      Деятельность президентской фракции "Слуга народа" в Верховной Раде чаще оценивают отрицательно (47%), тогда как положительно ее оценили 34%. Эта оценка существенно ухудшилась по сравнению с сентябрем 2019 года, когда 50% граждан оценивали ее положительно и лишь 11% отрицательно.

      В то же время, вырос уровень негатива о деятельности других депутатских фракций и групп.


      Доверяют ли украинцы Верховной Раде / Инфографика Центра Разумкова

      Правительству в сентябре 2019 года доверяли 57% респондентов, не доверяли – 22%, в феврале 2020 года – соответственно 28% и 64,5%.


      Как украинцы относятся к правительству Гончарука / Инфографика Центра Разумкова

      Как изменился рейтинг поддержки Зеленского

      Если бы в ближайшее время состоялись президентские выборы, то Владимира Зеленского поддержали бы 40% опрошенных. В целом уровень доверия к Зеленскому упал почти вдвое с июня 2019 года.

      В феврале 2020 года Владимиру Зеленскому полностью доверяют 12% опрошенных, а скорее доверяют – 39,5%. Совсем не доверяют президенту 17,9% опрошенных, а еще 22,7% – скорее не доверяют.

      В общем социологи отметили, что уровень доверия к Зеленскому был самым высоким в сентябре 2019 года – тогда ему доверяли 79% граждан, не доверяли – только 13,5%.

      Когда провели опрос

      Опрос провели с 13 по 17 февраля. В нем приняли участие 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

      Отметим, что 22 февраля в Верховной Раде во время заседания заслушали промежуточный отчет Кабмина о предыдущих пяти месяцах работы. Доклад представил премьер-министр Алексей Гончарук. Депутаты раскритиковали отчет, назвали его слишком общим и отметили, что недовольны работой правительства.

      Смотрите видео отчета Гончарука в Раде:

      Советуем ознакомиться: Парламентско-президентская республика: плюсы, минусы и подводные камни

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Алексей Гончарук Кабинет Министров Украины Верховная Рада
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