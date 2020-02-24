Скільки українців довіряють Верховній Раді і Кабміну: опитування

Довіра українців до Верховної Ради і Кабінету Міністрів суттєво знизилася. У вересні 2019 року, після обрання нового складу парламенту, йому довіряли 57% опитаних. Водночас, у лютому 2020 року Раді довіряють лише 28% українців.

Про це свідчать дані проведені соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 17 лютого 2020 року.

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Діяльність президентської фракції "Слуга народу" у Верховній Раді частіше оцінюють негативно (47%), тоді як позитивно її оцінили 34%. Ця оцінка істотно погіршилася у порівнянні з вереснем 2019 року, коли 50% громадян оцінювали її позитивно і лише 11% негативно.

Водночас, зріс рівень негативу щодо діяльності інших депутатських фракцій та груп.



Чи довіряють українці Верховній Раді / Інфографіка Центру Разумкова



"Слузі народу" все ще довіряє найбільше українців / Інфографіка Центру Разумкова

Уряду у вересні 2019 році довіряли 57% респондентів, не довіряли – 22%, у лютому 2020 року – відповідно 28% і 64,5%.



Як українці ставляться до уряду Гончарука / Інфографіка Центру Разумкова

Як змінився рейтинг підтримки Зеленського

Якби найближчим часом відбулися президентські вибори, то Володимира Зеленського підтримали би 40% опитаних. Загалом рівень довіри до Зеленського впав майже вдвічі від червня 2019 року.

У лютому 2020 року Володимиру Зеленському повністю довіряють 12% опитаних, а скоріше довіряють – 39,5%. Зовсім не довіряють президенту 17,9% опитаних, а ще 22,7% – скоріше не довіряють.

Загалом соціологи відзначили, що рівень довіри до Зеленського був найвищим у вересні 2019 року – тоді йому довіряли 79% громадян, не довіряли – лише 13,5%.

Коли провели опитування

Опитування провели з 13 по 17 лютого. У ньому взяли участь 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Відзначимо, що 22 лютого у Верховній Раді під час засідання заслухали проміжний звіт Кабміну про попередні п'ять місяців роботи. Доповідь презентував прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Депутати розкритикували звіт, назвали його занадто загальним та зазначили, що незадоволені роботою уряду.

Дивіться відео звіту Гончарука у Раді:

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