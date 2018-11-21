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      Сколько украинцев готовы продать свой голос на выборах: впечатляющие данные

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      Каждый пятый украинец готов продать свой голос на выборах
      Каждый пятый украинец готов продать свой голос на выборах / Фото из открытых источников

      Согласно социологическим исследованиям, каждый пятый граждан Украины готов продать свой голос на выборах за гречку, деньги или другие материальные блага.

      Об этом эксперт по внутренней и международной политики аналитического центра "Украинский институт будущего" Игар Тишкевич, передает "Прямой".

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      По его словам, Центр Разумкова около года назад провел исследование под названием "Политическая культура".

      "55% жителей Украины в течение независимости нашего государства участвовали в выборах, однако ни разу не читали программ политических партий", – рассказал аналитик.

      Несмотря на уголовную ответственность, которая предусмотрена за продажу своего избирательного права, многие украинцы готовы пойти на такой шаг.

      Согласно нашим социологическим исследованиям около 20% украинцев готовы продать свой голос или за гречку или за деньги,
      – рассказал Тышкевич.

      Напомним, следующие президентские выборы в Украине состоятся 31 марта 2019 года. На этот раз украинцы будут избирать Президента уже в седьмой раз, на смену действующему – Петру Порошенко. Традиционно, в Украине нового Президента выбирают каждые 5 лет. По Конституции Президент Украины является гарантом государственного суверенитета, территориальной целостности, выполнения закона, а также сохранение прав граждан этой страны.

      Теги: Новости Украины Новости политики социологическое исследование Деньги Выборы Президента 2019
      Источник: 24 Канал
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