Скільки українців готові продати свій голос на виборах: вражаючі дані

Згідно з соціологічними дослідженнями, кожен п'ятий громадян України готовий продати свій голос на виборах за гречку, гроші або інші матеріальні блага.

Про це експерт з внутрішньої та міжнародної політики аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Ігар Тишкевич, передає "Прямий".

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За його слова, Центр Розумкова близько року тому провів дослідження під назвою "Політична культура".

"55% мешканців України протягом незалежності нашої держави брали участь у виборах, проте жодного разу не читали програм політичних партій", – розповів аналітик.

Незважаючи на кримінальну відповідальність, яка передбачена за продаж свого виборчого права, чимало українців готові йти на такий крок.

Згідно з нашими соціологічними дослідженням близько 20% українців готові продати свій голос або за гречку або за гроші,

– розповів Тишкевич.

Нагадаємо, наступні президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня 2019 року. Цього разу українці обиратимуть Президента вже всьоме, на зміну діючому – Петрові Порошенко. Традиційно, в Україні нового Президента обирають кожні 5 років. За Конституцією Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності, виконання закону, а також збереження прав громадян цієї країни.