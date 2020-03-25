Сколько украинцев хотят уехать из России из-за коронавируса: цифры

Министерство иностранных дел Украины готовит возвращение 800 украинцев с территории России из-за эпидемии коронавируса.

Кроме этого Украина дала разрешение на эвакуацию россиян из нашего государства. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок в комментарии Интерфакс.

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По его словам, МИД совместно с Министерством инфраструктуры в целом организовало для возвращения украинцев 8 поездов из-за границы, среди них есть и "Москва – Киев".

Сейчас завершается организация соответствующих санитарно-эпидемиологических мероприятий относительно упомянутого поезда и пассажиров, которые будут ехать в нем, после чего на сайте "Укрзализныци" будет открыта продажа билетов,

– заявил он.

Божок сказал, что возвращение является не единственным гуманитарным вопросом, который обсуждается с Россией.

"Мы до сих пор ждем разрешения от правительства РФ на транзит по территории России транспортных средств с гуманитарными и медицинскими грузами для борьбы с распространением коронавируса в Украине, которые направляются к нам из третьих стран", – добавил заместитель министра.

Справка. По состоянию на вечер 24 марта в Украину вернулись 78 тысяч 592 украинских гражданина из разных уголков мира.