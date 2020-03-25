13:19
25 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Скільки українців хочуть виїхати з Росії через коронавірус: цифри

      -
      800 українців хочуть повернутись з Росії додому / 24 канал

      Міністерство закордонних справ України готує повернення 800 українців з території Росії через епідемію коронавірусу.

      Окрім цього Україна надала дозвіл на евакуацію росіян з нашої держави. Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Єгора Божка у коментарі Інтерфакс.

      До слова Карантин продовжили ще на місяць: постанова Кабміну

      За його словами, МЗС спільно з Міністерством інфраструктури загалом організувало для повернення українців 8 поїздів з-за кордону, серед них є й "Москва – Київ".

      Наразі завершується організація відповідних санітарно-епідеміологічних заходів щодо згаданого потягу і пасажирів, які подорожуватимуть в ньому, після чого на сайті "Укрзалізниці" буде відкрито продаж квитків,
      – заявив він.

      Божок сказав, що повернення є не єдиним гуманітарним питанням, яке обговорюється з Росією.

      "Ми досі очікуємо на дозвіл від уряду РФ на транзит територією Росії транспортних засобів з гуманітарними та медичними вантажами для боротьби з поширенням коронавірусу в Україні, які направляються до нас з третіх країн", – додав заступник міністра.

      Довідка. Станом на вечір 24 березня до України повернулися 78 тисяч 592 українських громадянина з різних куточків світу.

      Головні новини 24 березня: 100 випадків коронавірусу в Україні та погодинна оплата лікарям
      сьогодні
      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Евакуація українців Україна – Росія МЗС України Новини Росії Карантин в Україні 2020 Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 13:19 Коронавірусна криза: навіщо Україні кредити МВФ та чи дійде до дефолту
      Богдан Мірошниченко
      сьогодні , 12:46 Що таке хантавірус: симптоми, профілактика та лікування
      Олександр Бевза
      сьогодні , 11:00 Інноваційний сервіс для бізнесу, що може замінити Skype for Business
      24 березня , 10:00 Авто в кредит – дешевше, ніж за повну вартість
      сьогодні , 12:00 Коронавірусний зріз для влади. Українці знову самі в цій боротьбі?
      Юрій Бутусов
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук