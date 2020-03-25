Скільки українців хочуть виїхати з Росії через коронавірус: цифри

Міністерство закордонних справ України готує повернення 800 українців з території Росії через епідемію коронавірусу.

Окрім цього Україна надала дозвіл на евакуацію росіян з нашої держави. Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Єгора Божка у коментарі Інтерфакс.

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За його словами, МЗС спільно з Міністерством інфраструктури загалом організувало для повернення українців 8 поїздів з-за кордону, серед них є й "Москва – Київ".

Наразі завершується організація відповідних санітарно-епідеміологічних заходів щодо згаданого потягу і пасажирів, які подорожуватимуть в ньому, після чого на сайті "Укрзалізниці" буде відкрито продаж квитків,

– заявив він.

Божок сказав, що повернення є не єдиним гуманітарним питанням, яке обговорюється з Росією.

"Ми досі очікуємо на дозвіл від уряду РФ на транзит територією Росії транспортних засобів з гуманітарними та медичними вантажами для боротьби з поширенням коронавірусу в Україні, які направляються до нас з третіх країн", – додав заступник міністра.

Довідка. Станом на вечір 24 березня до України повернулися 78 тисяч 592 українських громадянина з різних куточків світу.