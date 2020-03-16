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      Сколько украинцев хотят вернуться домой из-за границы: ответ Кулебы

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      1791 украинцев, которые сейчас находятся за пределами Украины, просят у Министерства иностранных дел помочь им вернуться домой из-за распространения коронавируса.

      Это официальное количество зарегистрированных украинцев по состоянию на 16 марта 9:00. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга.

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      По его словам, МИД Украины пытается решить этот вопрос и ищет разные пути, чтобы вернуть украинских граждан.

      "Речь идет и о разработке моделей, которые позволят вывозить людей самолетом. Ведем переговоры с нашими партнерами, чтобы разрешали транзит украинских граждан", – рассказал Кулеба.

      Ни один украинец, где бы он не застрял, не останется без нашего внимания,
      – подчеркнул министр.

      Кулеба также добавил, что будут формироваться группы украинцев в странах-соседях, к примеру, в Португалии и Испании, которые впоследствии будут отправлять в Украину.

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      • С 16 марта Украина запретила въезд для иностранцев. Запрет не касается тех иностранных граждан, которые имеют разрешение на временное или постоянное проживание в Украине.
      • С 17 марта Украина прекращает пассажирское авиасообщение.
      • Остановлено железнодорожное сообщение с Польшей, а также Россией и Беларусью.
      • Консульские заграничные учреждения, консульские отделы в международных пунктах пропуска и департамент консульской службы МИД временно прекратили ведение приема граждан и выдачу виз.
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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Украины МИД Украины Новости Здоровье Николай Кулеба
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