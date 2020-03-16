Сколько украинцев хотят вернуться домой из-за границы: ответ Кулебы

1791 украинцев, которые сейчас находятся за пределами Украины, просят у Министерства иностранных дел помочь им вернуться домой из-за распространения коронавируса.

Это официальное количество зарегистрированных украинцев по состоянию на 16 марта 9:00. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга.

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По его словам, МИД Украины пытается решить этот вопрос и ищет разные пути, чтобы вернуть украинских граждан.

"Речь идет и о разработке моделей, которые позволят вывозить людей самолетом. Ведем переговоры с нашими партнерами, чтобы разрешали транзит украинских граждан", – рассказал Кулеба.

Ни один украинец, где бы он не застрял, не останется без нашего внимания,

– подчеркнул министр.

Кулеба также добавил, что будут формироваться группы украинцев в странах-соседях, к примеру, в Португалии и Испании, которые впоследствии будут отправлять в Украину.

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