Скільки українців хочуть повернутись додому з-за кордону: відповідь Кулеби

1791 українців, які зараз перебувають за межами України, просять у Міністерства закордонних справ допомогти їм повернутись додому через поширення коронавірусу.

Це офіційна кількість зареєстрованих українців станом на 16 березня 9:00. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу.

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За його словами, МЗС України намагається розв'язати це питання і шукає різні шляхи, щоб повернути українських громадян.

"Йдеться і про розробку моделей, які дозволять вивозити людей літаком. Ведемо переговори з нашими партнерами, щоб дозволяли транзит українських громадян", – розповів Кулеба.

Жоден українець, де б він не застряг, не залишиться без нашої уваги,

– наголосив міністр.

Кулеба також додав, що формуватимуться групи українців у країнах-сусідах, до прикладу, у Португалії та Іспанії, які згодом відправлятимуть в Україну.

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