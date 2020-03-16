Скільки українців хочуть повернутись додому з-за кордону: відповідь Кулеби
1791 українців, які зараз перебувають за межами України, просять у Міністерства закордонних справ допомогти їм повернутись додому через поширення коронавірусу.
Це офіційна кількість зареєстрованих українців станом на 16 березня 9:00. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу.
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За його словами, МЗС України намагається розв'язати це питання і шукає різні шляхи, щоб повернути українських громадян.
"Йдеться і про розробку моделей, які дозволять вивозити людей літаком. Ведемо переговори з нашими партнерами, щоб дозволяли транзит українських громадян", – розповів Кулеба.
Жоден українець, де б він не застряг, не залишиться без нашої уваги,
– наголосив міністр.
Кулеба також додав, що формуватимуться групи українців у країнах-сусідах, до прикладу, у Португалії та Іспанії, які згодом відправлятимуть в Україну.
Закриття кордонів через коронавірус: що відомо
- З 16 березня Україна заборонила в'їзд для іноземців. Заборона не стосується тих іноземних громадян, які мають дозвіл на тимчасове або постійне проживання в Україні.
- З 17 березня Україна припиняє пасажирське авіасполучення.
- Зупинено залізничне сполучення з Польщею, а також Росією та Білоруссю.
- Консульські закордонні установи, консульські відділи в міжнародних пунктах пропуску та департамент консульської служби МЗС тимчасово припинили ведення прийому громадян і видачу віз.