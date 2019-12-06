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      Сколько украинцев поддерживают разведение сил и выборы на Донбассе: опрос

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      Война на Донбассе / 24 канал

      Большинство украинцев вполне положительно относятся к тому, что военные и пророссийские боевики на Донбассе развели силы в Станице Луганской, Золотом и Петровском. В то же время, граждане считают, что выборы на оккупированных территориях – это вопрос лет, сейчас их проводить нельзя.

      О такой информации свидетельствуют данные, полученные в результате социологического опроса, проведенного Фондом демократических инициатив имени Илька Кучерива.

      К теме: Что украинцы думают о мире на Донбассе и на какие компромиссы готовы идти: результаты опроса

      В целом отношение граждан к разведению военных сил на Донбассе скорее положительное – 60% положительных оценок против 27% отрицательных, остальные граждане не определились.

      Как украинцы относятся к разведению сил на Донбассе:

      • Вполне положительно, это первый важный шаг к установлению мира – 44,4%;
      • Преимущественно положительно, главное, чтобы не стреляли – 5,2%;
      • Преимущественно негативно, потому что доверять российским военным нельзя – 11,6%;
      • Полностью отрицательно, это начало капитуляции, сдачи украинских территорий – 15,6%;
      • Затруднились ответить – 13,1%.

      На Юге и Востоке 74 – 79% граждан положительно оценивают такой шаг, в Центре Украины таких 53%, а на Западе – 47%.

      Як українці ставляться до розведення військ
      Как украинцы относятся к разведению войск в Донбассе

      Почти единогласно такое решение поддерживают избиратели "Оппозиционной платформы – За жизнь" (90%), среди сторонников "Слуги народа" 69% оценивают это решение положительно, 20% – отрицательно и еще 10% не определились. С избирателями "Европейской солидарности" ситуация противоположная – 19% одобряют разведения войск, зато 72% относятся к этому критически.

      В то же время, лишь 20% украинцев считают, что выборы на оккупированных территориях Донбасса следует проводить сейчас. Против их проведения вообще выступают 12% респондентов.

      розведення сил Донбас війна на Сході
      Как происходило разведение сил на Донбассе / инфографика 24 канала

      Мнение украинцев о проведении выборов на Донбассе:

      • Считают, что местные выборы следует провести как можно быстрее – 20,2%;
      • Считают, что выборы можно провести только когда российские военные покинут Донбасс – 21,4%;
      • Выборы можно провести через несколько лет, после установления полного контроля Украины – 24,5%;
      • Никаких выборов не надо, от территории надо отказаться, пусть живут как хотят – 12%;
      • Трудно сказать – 22%.

      Более лояльно относятся к проведению выборов без предпосылок на Юге и Востоке 37% и 38% местных жителей, а на Западе и в Центре этот вариант поддерживают лишь 9% и 11% соответственно.

      розведення військ
      Как украинцы относятся к выборам на оккупированном Донбассе

      Среди сторонников Оппозиционной платформы – "За жизнь" 52% поддерживают проведение выборов без предпосылок, среди избирателей "Слуги народа" – 20%, а среди сторонников "Европейской солидарности" таких всего 5%.

      Внимание! Опрос проводился с 4 по 19 ноября в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым. В Донецкой и Луганской областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной. Теоретическая погрешность не превышает 2,3%.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Социологическое исследование Разведение войск
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