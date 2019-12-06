Сколько украинцев поддерживают разведение сил и выборы на Донбассе: опрос

Большинство украинцев вполне положительно относятся к тому, что военные и пророссийские боевики на Донбассе развели силы в Станице Луганской, Золотом и Петровском. В то же время, граждане считают, что выборы на оккупированных территориях – это вопрос лет, сейчас их проводить нельзя.

О такой информации свидетельствуют данные, полученные в результате социологического опроса, проведенного Фондом демократических инициатив имени Илька Кучерива.

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В целом отношение граждан к разведению военных сил на Донбассе скорее положительное – 60% положительных оценок против 27% отрицательных, остальные граждане не определились.

Как украинцы относятся к разведению сил на Донбассе:

Вполне положительно, это первый важный шаг к установлению мира – 44,4%;

Преимущественно положительно, главное, чтобы не стреляли – 5,2%;

Преимущественно негативно, потому что доверять российским военным нельзя – 11,6%;

Полностью отрицательно, это начало капитуляции, сдачи украинских территорий – 15,6%;

Затруднились ответить – 13,1%.

На Юге и Востоке 74 – 79% граждан положительно оценивают такой шаг, в Центре Украины таких 53%, а на Западе – 47%.



Как украинцы относятся к разведению войск в Донбассе

Почти единогласно такое решение поддерживают избиратели "Оппозиционной платформы – За жизнь" (90%), среди сторонников "Слуги народа" 69% оценивают это решение положительно, 20% – отрицательно и еще 10% не определились. С избирателями "Европейской солидарности" ситуация противоположная – 19% одобряют разведения войск, зато 72% относятся к этому критически.

В то же время, лишь 20% украинцев считают, что выборы на оккупированных территориях Донбасса следует проводить сейчас. Против их проведения вообще выступают 12% респондентов.



Как происходило разведение сил на Донбассе / инфографика 24 канала

Мнение украинцев о проведении выборов на Донбассе:

Считают, что местные выборы следует провести как можно быстрее – 20,2%;

Считают, что выборы можно провести только когда российские военные покинут Донбасс – 21,4%;

Выборы можно провести через несколько лет, после установления полного контроля Украины – 24,5%;

Никаких выборов не надо, от территории надо отказаться, пусть живут как хотят – 12%;

Трудно сказать – 22%.

Более лояльно относятся к проведению выборов без предпосылок на Юге и Востоке 37% и 38% местных жителей, а на Западе и в Центре этот вариант поддерживают лишь 9% и 11% соответственно.



Как украинцы относятся к выборам на оккупированном Донбассе

Среди сторонников Оппозиционной платформы – "За жизнь" 52% поддерживают проведение выборов без предпосылок, среди избирателей "Слуги народа" – 20%, а среди сторонников "Европейской солидарности" таких всего 5%.

Внимание! Опрос проводился с 4 по 19 ноября в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым. В Донецкой и Луганской областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной. Теоретическая погрешность не превышает 2,3%.