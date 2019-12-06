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      Скільки українців підтримують розведення сил та вибори на Донбасі: опитування

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      Війна на Донбасі / 24 канал

      Більшість українців цілком позитивно ставляться до того, що військові та проросійські бойовики на Донбасі розвели сили у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському. Водночас, громадяни вважають, що вибори на окупованих територіях – це питання років, зараз їх проводити не можна.

      Про таку інформацію свідчать дані, отримані в результаті соціологічного опитування, проведеного Фондом Демократичних ініціатив імені Ілька Кучеріва.

      До теми: Що українці думають про мир на Донбасі та на які компроміси готові йти: результати опитування

      Загалом ставлення громадян до розведення військових сил на Донбасі скоріше позитивне – 60% позитивних оцінок проти 27% негативних, решта громадян не визначилися.

      Як українці ставляться до розведення сил на Донбасі:

      • Цілком позитивно, це перший важливий крок до встановлення миру – 44,4%;
      • Переважно позитивно, головне, щоб не стріляли – 5,2%;
      • Переважно негативно, бо довіряти російським військовим не можна – 11,6%;
      • Повністю негативно, це початок капітуляції, здачі українських територій – 15,6%;
      • Важко відповісти – 13,1%.

      На Півдні та Сході 74 – 79% громадян позитивно оцінюють такий крок, у Центрі України таких 53%, а на Заході – 47%.

      Як українці ставляться до розведення військ
      Як українці ставляться до розведення військ на Донбасі

      Майже одноголосно таке рішення підтримують виборці "Опозиційної платформи – За життя" (90%), серед прихильників "Слуги народу" 69% оцінюють це рішення позитивно, 20% – негативно та ще 10% не визначилися. З виборцями "Європейської солідарності" ситуація протилежна – 19% схвалюють розведення військ, натомість 72% ставляться до цього критично.

      Водночас, лише 20% українців вважають, що вибори на окупованих територіях Донбасу слід проводити зараз. Проти їх проведення взагалі виступають 12% респондентів.

      розведення сил Донбас війна на Сході
      Як відбувалось розведення сил на Донбасі/ інфографіка 24 каналу

      Думка українців щодо проведення виборів на Донбасі:

      • Вважають, що місцеві вибори слід провести якомога швидше – 20,2%;
      • Вважають, що вибори можна провести лише коли російські військові покинуть Донбас – 21,4%;
      • Вибори можна провести через кілька років, після встановлення повного контрою України – 24,5%;
      • Ніяких виборів не треба, від території треба відмовитися, хай живуть як хочуть – 12%;
      • Важко сказати – 22%.

      Більш лояльно ставляться до проведення виборів без передумов на Півдні та Сході 37% та 38% тамтешніх жителів, а на Заході та в Центрі цей варіант підтримують лише 9% та 11% відповідно.

      розведення військ
      Як українці ставляться до виборів на окупованому Донбасі

      Серед прихильників "Опозиційної платформи – За життя" 52% підтримують проведення виборів без передумов, серед виборців "Слуги народу" – 20%, а серед прихильників "Європейської солідарності" таких лише 5%.

      Увага! Опитування проводили з 4 по 19 листопада в 110 населених пунктах у всіх областях України, окрім Автономної Республіки Крим. У Донецькій і Луганській областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною. Теоретична похибка не перевищує 2,3%.

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      сьогодні
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Війна на Донбасі Новини України Новини політики Соціологічне дослідження Розведення військ
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