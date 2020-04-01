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      Сколько украинцев поддерживают вступление в НАТО и ЕС: результаты опроса

      - Читати новину українською
      Большинство украинцев поддерживает вступление в НАТО и ЕС / afp.com/en

      Большинство опрошенных поддерживают вступление Украины в НАТО и ЕС. Отношение украинцев к этим вопросам существенно отличается по регионам.

      Результаты опроса опубликовал КМИС.

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      Вступление в ЕС

      Если бы референдум по вопросу вступления Украины в ЕС состоялся в феврале 2020 года, то за проголосовали бы 66,5% опрошенных, против – 33,5%.

      Отношение к вопросу вступления Украины в ЕС заметно отличается в зависимости от региона:

      • в западных и центральных областях процент сторонников вступления в ЕС существенно преобладает над процентом противников;
      • в южных областях их примерно поровну;
      • на востоке больше тех, кто против вступления в ЕС, чем тех, кто за.


      Как голосовали бы за вступление в ЕС по регионам / Скриншот с сайта КМИС

      В целом на протяжении последних лет уровень готовности проголосовать за вступление в ЕС остается постоянным.

      В конце 2017 года за вступление в ЕС были готовы проголосовать 51,3% опрошенных, в феврале 2019 года – 51,3%, в феврале 2020 года – 51,6% населения.

      Вступление в НАТО

      Идею вступления Украины в НАТО поддерживают 58,2% опрошенных, 41,8% – высказались против.

      Как и раньше, эту идею поддерживают преимущественно жители западных и центральных областей. На юге и на востоке страны большинство настроено против вступления Украины в НАТО.


      Как голосовали бы украинцы за вступление в НАТО по регионам / Скриншот с сайта КМИС

      Для сравнения: в прошлом году 43,5% опрошенных поддерживали вступление Украины в НАТО, против в 2019 году высказались 31,3%.

      Опрос провели с 8 по 18 февраля 2020 года во всех регионах, кроме оккупированных территорий. Статистическая погрешность не превышает 3,3%.

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Евросоюз Новости Украины Новости политики НАТО Евроинтеграция Социологическое исследование
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