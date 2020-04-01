Сколько украинцев поддерживают вступление в НАТО и ЕС: результаты опроса
Большинство опрошенных поддерживают вступление Украины в НАТО и ЕС. Отношение украинцев к этим вопросам существенно отличается по регионам.
Результаты опроса опубликовал КМИС.
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Вступление в ЕС
Если бы референдум по вопросу вступления Украины в ЕС состоялся в феврале 2020 года, то за проголосовали бы 66,5% опрошенных, против – 33,5%.
Отношение к вопросу вступления Украины в ЕС заметно отличается в зависимости от региона:
- в западных и центральных областях процент сторонников вступления в ЕС существенно преобладает над процентом противников;
- в южных областях их примерно поровну;
- на востоке больше тех, кто против вступления в ЕС, чем тех, кто за.
Как голосовали бы за вступление в ЕС по регионам / Скриншот с сайта КМИС
В целом на протяжении последних лет уровень готовности проголосовать за вступление в ЕС остается постоянным.
В конце 2017 года за вступление в ЕС были готовы проголосовать 51,3% опрошенных, в феврале 2019 года – 51,3%, в феврале 2020 года – 51,6% населения.
Вступление в НАТО
Идею вступления Украины в НАТО поддерживают 58,2% опрошенных, 41,8% – высказались против.
Как и раньше, эту идею поддерживают преимущественно жители западных и центральных областей. На юге и на востоке страны большинство настроено против вступления Украины в НАТО.
Как голосовали бы украинцы за вступление в НАТО по регионам / Скриншот с сайта КМИС
Для сравнения: в прошлом году 43,5% опрошенных поддерживали вступление Украины в НАТО, против в 2019 году высказались 31,3%.
Опрос провели с 8 по 18 февраля 2020 года во всех регионах, кроме оккупированных территорий. Статистическая погрешность не превышает 3,3%.
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