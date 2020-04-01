Скільки українців підтримують вступ до НАТО та ЄС: результати опитування

Більшість опитаних підтримують вступ України до НАТО та ЄС. Ставлення українців до цих питань суттєво відрізняється від регіону.

Результати опитування опублікував КМІС.

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Вступ до ЄС

Якби референдум з питання вступу України до ЄС відбувся у лютому 2020 року, то за проголосувалиб 66,5% опитаних, проти – 33,5%.

Ставлення до питання вступу України до ЄС помітно відрізняється залежно від регіону:

у західних та центральних областях відсоток прихильників вступу до ЄС суттєво переважає над відсотком противників;

у південних областях їх приблизно порівну;

на сході більше тих, хто проти вступу до ЄС, аніж тих, хто за.



Як голосували б за вступ до ЄС по регіонах / Скриншот з сайту КМІС

Загалом упродовж останніх років рівень готовності проголосувати за вступ до ЄС лишається сталим.

Наприкінці 2017 року за вступ до ЄС були готові проголосувати 51,3% опитаних, в лютому 2019 року – 51,3%, в лютому 2020 року – 51,6% населення.

Вступ до НАТО

Щодо вступу Ураїни до НАТО, то таку ідею підтримують 58,2% опитаних, 41,8% – висловились проти.

Ідею вступу України до НАТО, як і раніше, підтримують переважно мешканці західних і центральних областей. На півдні і на сході країни більшість налаштована проти вступу України до НАТО.



Як голосували б українці за вступ до НАТО по регіонах / Скриншот з сайту КМІС

Для порівняння: минулого року 43,5% опитаних підтримували вступ України до НАТО, проти у 2019 висловились 31,3%.

Опитування провели з 8 по 18 лютого 2020 року в усіх регіонах, окрім окупованих територій. Статистична похибка не перевищує 3,3%.