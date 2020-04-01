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      Скільки українців підтримують вступ до НАТО та ЄС: результати опитування

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      Більшість українців підтримує вступ до НАТО та ЄС / afp.com/en

      Більшість опитаних підтримують вступ України до НАТО та ЄС. Ставлення українців до цих питань суттєво відрізняється від регіону.

      Результати опитування опублікував КМІС.

      До речі Як українці оцінили дії влади на запобігання поширенню коронавірусу

      Вступ до ЄС

      Якби референдум з питання вступу України до ЄС відбувся у лютому 2020 року, то за проголосувалиб 66,5% опитаних, проти – 33,5%.

      Ставлення до питання вступу України до ЄС помітно відрізняється залежно від регіону:

      • у західних та центральних областях відсоток прихильників вступу до ЄС суттєво переважає над відсотком противників;
      • у південних областях їх приблизно порівну;
      • на сході більше тих, хто проти вступу до ЄС, аніж тих, хто за.


      Як голосували б за вступ до ЄС по регіонах / Скриншот з сайту КМІС

      Загалом упродовж останніх років рівень готовності проголосувати за вступ до ЄС лишається сталим.

      Наприкінці 2017 року за вступ до ЄС були готові проголосувати 51,3% опитаних, в лютому 2019 року – 51,3%, в лютому 2020 року – 51,6% населення.

      Вступ до НАТО

      Щодо вступу Ураїни до НАТО, то таку ідею підтримують 58,2% опитаних, 41,8% – висловились проти.

      Ідею вступу України до НАТО, як і раніше, підтримують переважно мешканці західних і центральних областей. На півдні і на сході країни більшість налаштована проти вступу України до НАТО.


      Як голосували б українці за вступ до НАТО по регіонах / Скриншот з сайту КМІС

      Для порівняння: минулого року 43,5% опитаних підтримували вступ України до НАТО, проти у 2019 висловились 31,3%.

      Опитування провели з 8 по 18 лютого 2020 року в усіх регіонах, окрім окупованих територій. Статистична похибка не перевищує 3,3%.

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Євроінтеграція Соціологічне дослідження НАТО Євросоюз Новини України Новини політики
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