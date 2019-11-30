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      Сколько украинцев погибли в ДТП в 2019 году: жуткая цифра

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      Сколько украинцев погибли в ДТП в 2019 году / Иллюстративное фото

      За 10 месяцев 2019-го года в Украине произошло почти 130 тысяч аварий. В результате этих ДТП травмы получили более 26 тысяч 700 человек.

      Печальную статистику озвучил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Нацполиции Алексей Билошицкий, передает МВД Украины.

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      Почти 130 тысяч ДТП произошло за 10 месяцев этого года. В них травмированы более 27 тысяч 700 человек и к сожалению – погибли 2716 на наших дорогах в этом году,
      – отметил он.

      По словам Билошицкого, чтобы уменьшить эту печальную цифру следует в первую очередь повысить правовое сознание водителей. Ведь только за прошлый год 2 миллиона нечестных водителей привлечены к ответственности.

      В полиции отчитались о количестве ДТП в Украине за 2019 год: видео

      Внимание! Ранее правоохранители поразили информацией. Только в столице в среднем за день патрульные останавливают 33 нетрезвых водителя

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Полиция Жертвы Министерство внутренних дел Статистика Аварии и ДТП
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