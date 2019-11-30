Скільки українців загинуло в ДТП у 2019-му: моторошна цифра

За 10 місяців 2019-го року в Україні сталося майже 130 тисяч аварій. У результаті цих ДТП травми отримали понад 26 тисяч 700 людей.

Сумну статистику озвучив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Нацполіції Олексій Білошицький, передає МВС України.

Читайте також: У Дніпрі вантажівка врізалася у маршрутку з людьми: є постраждалі – фото, відео

Майже 130 тисяч ДТП сталося за 10 місяців цього року. У них травмувалися понад 27 тисяч 700 людей і на превеликий жаль – загинули 2716 на наших дорогах цього року,

– зазначив він.

За словами Білошицького, аби зменшити цю сумну цифру слід першочергово підвищити правову свідомість водіїв. Адже лише за минулий рік 2 мільйони недоброчесних водіїв притягнули до відповідальності.

У поліції відзвітували про кількість ДТП в Україні за 2019 рік: відео

Увага! Раніше правоохоронці вразили інформацією. Лише у столиці в середньому за день патрульні виявляють 33 нетверезих водіїв