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      Скільки українців загинуло в ДТП у 2019-му: моторошна цифра

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      Скільки українців загинуло в ДТП у 2019-му / Ілюстративне фото

      За 10 місяців 2019-го року в Україні сталося майже 130 тисяч аварій. У результаті цих ДТП травми отримали понад 26 тисяч 700 людей.

      Сумну статистику озвучив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Нацполіції Олексій Білошицький, передає МВС України.

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      Майже 130 тисяч ДТП сталося за 10 місяців цього року. У них травмувалися понад 27 тисяч 700 людей і на превеликий жаль – загинули 2716 на наших дорогах цього року,
      – зазначив він.

      За словами Білошицького, аби зменшити цю сумну цифру слід першочергово підвищити правову свідомість водіїв. Адже лише за минулий рік 2 мільйони недоброчесних водіїв притягнули до відповідальності.

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      сьогодні
      6917
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Поліція Жертви Аварії та ДТП Статистика Міністерство внутрішніх справ
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