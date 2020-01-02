Сколько украинцев погибло в пожарах на Новый год

На Новый год, в течение 1 января, в Украине в пожарах погибли 15 человек. Еще 7 украинцев в тот же день получили травмы различной степени тяжести.

Количество пожаров в жилом секторе в первый день 2020 выросла почти вдвое – 138 случаев зафиксировали чрезвычайники, сообщили в ГСЧС.

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Главная причина трагедий – небрежность людей и сознательное пренебрежение противопожарными нормами.

О том, как потеря бдительности во время празднования влияет на трагическую статистику, на горьком опыте узнали жители Запорожской, Одесской, Черниговской, Черновицкой, Киевской, Кировоградской, Луганской, Полтавской, Сумской и Хмельницкой областей.

Так, 1 человек погиб при пожаре в Одессе из-за нарушения правил использования печного отопления.

На Черниговщине 1 человек погиб в пожаре, который вспыхнул в результате недостатка конструкции, нарушения правил монтажа нагревательных печей и дымоходов.

В Гробнице на Полтавщине 1 человек погиб в огне из-за нарушения правил пожарной безопасности при использовании печного отопления.

Еще 5 украинцев погибли в результате неосторожности при курении в Черновицкой, Киевской, Кировоградской, Одесской и Хмельницкой областях.

Почти каждый пожара можно предотвратить