Сколько украинцев погибло в пожарах на Новый год
На Новый год, в течение 1 января, в Украине в пожарах погибли 15 человек. Еще 7 украинцев в тот же день получили травмы различной степени тяжести.
Количество пожаров в жилом секторе в первый день 2020 выросла почти вдвое – 138 случаев зафиксировали чрезвычайники, сообщили в ГСЧС.
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Главная причина трагедий – небрежность людей и сознательное пренебрежение противопожарными нормами.
О том, как потеря бдительности во время празднования влияет на трагическую статистику, на горьком опыте узнали жители Запорожской, Одесской, Черниговской, Черновицкой, Киевской, Кировоградской, Луганской, Полтавской, Сумской и Хмельницкой областей.
- Так, 1 человек погиб при пожаре в Одессе из-за нарушения правил использования печного отопления.
- На Черниговщине 1 человек погиб в пожаре, который вспыхнул в результате недостатка конструкции, нарушения правил монтажа нагревательных печей и дымоходов.
- В Гробнице на Полтавщине 1 человек погиб в огне из-за нарушения правил пожарной безопасности при использовании печного отопления.
- Еще 5 украинцев погибли в результате неосторожности при курении в Черновицкой, Киевской, Кировоградской, Одесской и Хмельницкой областях.
Почти каждый пожара можно предотвратить
- Для этого следует обязательно обсудить в семье меры по предотвращению пожара,
- порядок действий в случае возникновения пожара,
- способ вызова пожарно-спасательной службы "101",
- способ эвакуации детей,
- способ тушения пожара на начальной стадии,
- безопасные маршруты выхода из помещения,
- не забывайте рассказывать детям об опасности огня,
- всегда сохраняйте надлежащее противопожарное состояние собственных домов. В частности, во время праздников ограничьте использование пиротехнических изделий, в частности салютных установок, петард, бенгальских огней,
- не используйте несертифицированные электрогирлянды, гирлянды с дефектами, или низкого качества,
- не курите в постели,
- следите за состоянием и исправностью электросети,
- в случае выхода из помещений не оставляйте включенными телевизоры, утюги, обогреватели и т.д.,
- при использовании печного отопления проверьте меры безопасности и исправность печи,
- не оставляйте малолетних детей без присмотра и не позволяйте им играть спичками,
- старайтесь избегать перегрузки электросетей, не включайте одновременно бытовые электроприборы большой мощности.
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