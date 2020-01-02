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      Сколько украинцев погибло в пожарах на Новый год

      17 Читати новину українською
      В пожарах 1 января погибли 15 украинцев / korupciya.com

      На Новый год, в течение 1 января, в Украине в пожарах погибли 15 человек. Еще 7 украинцев в тот же день получили травмы различной степени тяжести.

      Количество пожаров в жилом секторе в первый день 2020 выросла почти вдвое – 138 случаев зафиксировали чрезвычайники, сообщили в ГСЧС.

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      Главная причина трагедий – небрежность людей и сознательное пренебрежение противопожарными нормами.

      О том, как потеря бдительности во время празднования влияет на трагическую статистику, на горьком опыте узнали жители Запорожской, Одесской, Черниговской, Черновицкой, Киевской, Кировоградской, Луганской, Полтавской, Сумской и Хмельницкой областей.

      • Так, 1 человек погиб при пожаре в Одессе из-за нарушения правил использования печного отопления.
      • На Черниговщине 1 человек погиб в пожаре, который вспыхнул в результате недостатка конструкции, нарушения правил монтажа нагревательных печей и дымоходов.
      • В Гробнице на Полтавщине 1 человек погиб в огне из-за нарушения правил пожарной безопасности при использовании печного отопления.
      • Еще 5 украинцев погибли в результате неосторожности при курении в Черновицкой, Киевской, Кировоградской, Одесской и Хмельницкой областях.

      Почти каждый пожара можно предотвратить

      • Для этого следует обязательно обсудить в семье меры по предотвращению пожара,
      • порядок действий в случае возникновения пожара,
      • способ вызова пожарно-спасательной службы "101",
      • способ эвакуации детей,
      • способ тушения пожара на начальной стадии,
      • безопасные маршруты выхода из помещения,
      • не забывайте рассказывать детям об опасности огня,
      • всегда сохраняйте надлежащее противопожарное состояние собственных домов. В частности, во время праздников ограничьте использование пиротехнических изделий, в частности салютных установок, петард, бенгальских огней,
      • не используйте несертифицированные электрогирлянды, гирлянды с дефектами, или низкого качества,
      • не курите в постели,
      • следите за состоянием и исправностью электросети,
      • в случае выхода из помещений не оставляйте включенными телевизоры, утюги, обогреватели и т.д.,
      • при использовании печного отопления проверьте меры безопасности и исправность печи,
      • не оставляйте малолетних детей без присмотра и не позволяйте им играть спичками,
      • старайтесь избегать перегрузки электросетей, не включайте одновременно бытовые электроприборы большой мощности.
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Жертвы Пожар Новости Украины Новогодние праздники ГСЧС Чрезвычайное происшествие
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