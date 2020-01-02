Скільки українців загинули в пожежах на Новий рік

На Новий рік, протягом 1 січня, в Україні в пожежах загинули 15 людей. Ще 7 українців того ж дня отримали травми різного ступеня тяжкості.

Кількість пожеж у житловому секторі в перший день 2020 року зросла майже вдвічі – 138 випадків зафіксували надзвичайники, повідомили в ДСНС.

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Головна причина трагедій – недбалість людей та свідоме нехтування протипожежними нормами.

Про те, як втрата пильності під час святкування впливає на трагічну статистику, на гіркому досвіді дізналися жителі Запорізької, Одеської, Чернігівської, Чернівецької, Київської, Кіровоградської, Луганської, Полтавської, Сумської та Хмельницької областей.

Так, 1 людина загинула в пожежі в Одесі через порушення правил використання пічного опалення.

На Чернігівщині 1 людина загинула в пожежі, що спалахнула внаслідок недоліку конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.

У Гребінці на Полтавщині 1 людина загинула у вогні через порушення правил пожежної безпеки при використанні пічного опалення.

Ще 5 українців загинули внаслідок необережності під час паління у Чернівецькій, Київській, Кіровоградській, Одеській та Хмельницькій областях.

Майже кожній пожежі можна запобігти