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      Від феєрверків на Новий рік постраждали сотні тварин по всьому світу: фото (18+)

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      Через феєрверки постраждали лебеді у Празі / facebook

      Святкування Нового року не для всіх пройшло щасливо. Гучні феєрверки налякали тварин, деяких знайшли мертвими на вулицях. Собаки, кішки, птахи і навіть мавпи постраждали через ігри із піротехнікою.

      Через гучні феєрверки у новорічну ніч чимало тварин не дожили до ранку.

      Читайте більше: У Києві запрацювали пункти прийому новорічних ялинок: чому це важливо

      Світлини з мертвими тваринами опублікували у фейсбуці. Вони або були поранені іскрами, або померли з переляку від гучних вибухів. Люди розповідають, що домашні тварини, які знаходилися на вулиці, були вкрай перелякані вибухами і спалахами. 

      Не всі празькі лебеді дожили до ранку

      Запуск салютів закінчився трагічно і у Празі. Люди запускали піротехніку близько до річки Влтава. З неба на мости і берег падали налякані і поранені лебеді. Про гибель тварин повідомили празькі зоозахисники у фейсбуці.

      Працівникам рятувальної станції вдалося знайти і привезти п’ять лебедів. Проте вижити вдалося не всім. Одна птаха розбилася, впавши на трамвайну колію.

      Празьким зоозахисникам вдалося врятувати кількох поранених лебедів – фото

      Через феєрвейк загинули мавпи у Німеччині

      У німецькому місті Крефельд також постраждали тварини. Вночі загорівся вольєр із мавпами у місцевому зоопарку. У вогні загинули п'ять орангутангів, дві горили, шимпанзе, золотисті левові тамарини та карликові ігрунки. Пожежники змогли врятували лише двох шимпанзе.

      У поліції вже пояснили, що найімовірніше будівля загорілася через феєрверки або китайський ліхтарик, що впав на дах вольєра. Кілька людей зізналися поліції, що й справді запускали вночі неподалік від зоопарку китайські ліхтарики – а це заборонено місцевим законом.

      вольєр пожежа
      Таким вигляд має вольєр після пожежі / Фото TNN

      Коли колядують, щедрують і посівають
      сьогодні
      18495
      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Новини України Світ тварин Новорічні свята Чехія
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