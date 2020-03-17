Сколько украинцев получают зарплату в конвертах: неожиданные данные

Зарплата в конвертах – это те средства, которые работодатель платит исполнителю, но так тихонько, чтобы никто не заметил. Тогда все в выигрыше, кроме государства. Много ли украинцев получают так заработную плату – читайте дальше.

73% украинцев негативно относятся к неофициальному трудоустройству. Согласно опросу, среди трудоустроенных – 63% работают официально.

К слову Женщины vs мужчины: насколько отличается зарплата в Украине

11% граждан Украины получает зарплату в конвертах. О полностью теневом заработке рассказали 24% украинцев.



11% украинцев получает зарплату в конвертах / Фото 24 канала

92% работодателей платят деньги в конвертах для экономии на налогах. А 40% не оформляют работников официально из-за сложности процедуры увольнения. Однако почти половина украинцев сами просят не оформлять их из-за субсидий.



49% украинцев просят не оформлять их из-за субсидий / Фото 24 канала

Каждый четвертый не осознает, что неофициально трудоустроенные не имеют никаких гарантий соблюдения трудового законодательства.

Данные: Info Sapiens

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